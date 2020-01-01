ApeBond (ABOND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ApeBond (ABOND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ApeBond (ABOND) teave ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner. Ametlik veebisait: https://ape.bond/ Valge raamat: https://docs.ape.bond Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed Ostke ABOND kohe!

ApeBond (ABOND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ApeBond (ABOND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 634.48K $ 634.48K $ 634.48K Koguvaru: $ 455.80M $ 455.80M $ 455.80M Ringlev varu: $ 343.76M $ 343.76M $ 343.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.11136 $ 0.11136 $ 0.11136 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 Praegune hind: $ 0.0018457 $ 0.0018457 $ 0.0018457 Lisateave ApeBond (ABOND) hinna kohta

ApeBond (ABOND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ApeBond (ABOND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ABOND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ABOND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ABOND tokeni tokenoomikat, avastage ABOND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ABOND Kas olete huvitatud ApeBond (ABOND) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ABOND ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ABOND MEXC-ist osta!

ApeBond (ABOND) hinna ajalugu ABOND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ABOND hinna ajalugu kohe!

ABOND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ABOND võiks suunduda? Meie ABOND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ABOND tokeni hinna ennustust kohe!

