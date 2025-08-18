ApeBond (ABOND) reaalajas hind on $ 0.001789. Viimase 24 tunni jooksul ABOND kaubeldud madalaim $ 0.0017628 ja kõrgeim $ 0.0019307 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABONDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08104676105477272 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000855833319246407.
Lüliajalise tootluse osas on ABOND muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel -12.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ApeBond (ABOND) – turuteave
ApeBond praegune turukapitalisatsioon on $ 614.99K$ 59.14K 24 tunnise kauplemismahuga. ABOND ringlev varu on 343.76M, mille koguvaru on 455803142.7. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.16M.
ApeBond (ABOND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ApeBond tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000028351
-1.55%
30 päeva
$ +0.0000686
+3.98%
60 päeva
$ +0.0006414
+55.89%
90 päeva
$ +0.0001674
+10.32%
ApeBond Hinnamuutus täna
Täna registreeris ABOND muutuse $ -0.000028351 (-1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ApeBond 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000686 (+3.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ApeBond 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ABOND $ +0.0006414 (+55.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ApeBond 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001674 (+10.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ApeBond (ABOND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.
ApeBond on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ApeBond investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ABOND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ApeBond kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ApeBond ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ApeBond hinna ennustus (USD)
Kui palju on ApeBond (ABOND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ApeBond (ABOND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ApeBond nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ApeBond (ABOND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABOND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ApeBond (ABOND) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ApeBond osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ApeBond osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
