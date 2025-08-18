Rohkem infot ABOND

ApeBond hind(ABOND)

1 ABOND/USD reaalajas hind:

$0.001789
$0.001789$0.001789
-1.56%1D
USD
ApeBond (ABOND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:10:21 (UTC+8)

ApeBond (ABOND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0017628
$ 0.0017628$ 0.0017628
24 h madal
$ 0.0019307
$ 0.0019307$ 0.0019307
24 h kõrge

$ 0.0017628
$ 0.0017628$ 0.0017628

$ 0.0019307
$ 0.0019307$ 0.0019307

$ 0.08104676105477272
$ 0.08104676105477272$ 0.08104676105477272

$ 0.000855833319246407
$ 0.000855833319246407$ 0.000855833319246407

-0.89%

-1.55%

-12.90%

-12.90%

ApeBond (ABOND) reaalajas hind on $ 0.001789. Viimase 24 tunni jooksul ABOND kaubeldud madalaim $ 0.0017628 ja kõrgeim $ 0.0019307 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABONDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08104676105477272 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000855833319246407.

Lüliajalise tootluse osas on ABOND muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel -12.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ApeBond (ABOND) – turuteave

No.2282

$ 614.99K
$ 614.99K$ 614.99K

$ 59.14K
$ 59.14K$ 59.14K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

343.76M
343.76M 343.76M

650,000,000
650,000,000 650,000,000

455,803,142.7
455,803,142.7 455,803,142.7

52.88%

BSC

ApeBond praegune turukapitalisatsioon on $ 614.99K $ 59.14K 24 tunnise kauplemismahuga. ABOND ringlev varu on 343.76M, mille koguvaru on 455803142.7. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.16M.

ApeBond (ABOND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ApeBond tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000028351-1.55%
30 päeva$ +0.0000686+3.98%
60 päeva$ +0.0006414+55.89%
90 päeva$ +0.0001674+10.32%
ApeBond Hinnamuutus täna

Täna registreeris ABOND muutuse $ -0.000028351 (-1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ApeBond 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000686 (+3.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ApeBond 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ABOND $ +0.0006414 (+55.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ApeBond 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001674 (+10.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ApeBond (ABOND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ApeBond hinnaajaloo lehte.

Mis on ApeBond (ABOND)

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

ApeBond on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ApeBond investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ABOND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ApeBond kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ApeBond ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ApeBond hinna ennustus (USD)

Kui palju on ApeBond (ABOND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ApeBond (ABOND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ApeBond nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ApeBond hinna ennustust kohe!

ApeBond (ABOND) tokenoomika

ApeBond (ABOND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABOND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ApeBond (ABOND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ApeBond osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ApeBond osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ABOND kohalike valuutade suhtes

1 ApeBond(ABOND)/VND
47.077535
1 ApeBond(ABOND)/AUD
A$0.00271928
1 ApeBond(ABOND)/GBP
0.00130597
1 ApeBond(ABOND)/EUR
0.00152065
1 ApeBond(ABOND)/USD
$0.001789
1 ApeBond(ABOND)/MYR
RM0.00753169
1 ApeBond(ABOND)/TRY
0.07297331
1 ApeBond(ABOND)/JPY
¥0.262983
1 ApeBond(ABOND)/ARS
ARS$2.32035089
1 ApeBond(ABOND)/RUB
0.14260119
1 ApeBond(ABOND)/INR
0.15655539
1 ApeBond(ABOND)/IDR
Rp28.85483467
1 ApeBond(ABOND)/KRW
2.48470632
1 ApeBond(ABOND)/PHP
0.10116795
1 ApeBond(ABOND)/EGP
￡E.0.08633714
1 ApeBond(ABOND)/BRL
R$0.0096606
1 ApeBond(ABOND)/CAD
C$0.00246882
1 ApeBond(ABOND)/BDT
0.21725616
1 ApeBond(ABOND)/NGN
2.74386086
1 ApeBond(ABOND)/UAH
0.07372469
1 ApeBond(ABOND)/VES
Bs0.241515
1 ApeBond(ABOND)/CLP
$1.724596
1 ApeBond(ABOND)/PKR
Rs0.50678792
1 ApeBond(ABOND)/KZT
0.96858249
1 ApeBond(ABOND)/THB
฿0.0577847
1 ApeBond(ABOND)/TWD
NT$0.05372367
1 ApeBond(ABOND)/AED
د.إ0.00656563
1 ApeBond(ABOND)/CHF
Fr0.0014312
1 ApeBond(ABOND)/HKD
HK$0.01398998
1 ApeBond(ABOND)/AMD
֏0.68386314
1 ApeBond(ABOND)/MAD
.د.م0.01608311
1 ApeBond(ABOND)/MXN
$0.03375843
1 ApeBond(ABOND)/PLN
0.00651196
1 ApeBond(ABOND)/RON
лв0.00772848
1 ApeBond(ABOND)/SEK
kr0.01708495
1 ApeBond(ABOND)/BGN
лв0.00298763
1 ApeBond(ABOND)/HUF
Ft0.6039664
1 ApeBond(ABOND)/CZK
0.0373901
1 ApeBond(ABOND)/KWD
د.ك0.000545645
1 ApeBond(ABOND)/ILS
0.00602893
1 ApeBond(ABOND)/NOK
kr0.01822991
1 ApeBond(ABOND)/NZD
$0.00300552

ApeBond ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ApeBond võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ApeBond ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ApeBond kohta

Kui palju on ApeBond (ABOND) tänapäeval väärt?
Reaalajas ABOND hind USD on 0.001789 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ABOND/USD hind?
Praegune hind ABOND/USD on $ 0.001789. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ApeBond turukapitalisatsioon?
ABOND turukapitalisatsioon on $ 614.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ABOND ringlev varu?
ABOND ringlev varu on 343.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABOND (ATH) hind?
ABOND saavutab ATH hinna summas 0.08104676105477272 USD.
Mis oli kõigi aegade ABOND madalaim (ATL) hind?
ABOND nägi ATL hinda summas 0.000855833319246407 USD.
Milline on ABOND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ABOND kauplemismaht on $ 59.14K USD.
Kas ABOND sel aastal kõrgemale ka suundub?
ABOND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABOND hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:10:21 (UTC+8)

ApeBond (ABOND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 ABOND = 0.001789 USD

ABONDUSDT
$0.001789
$0.001789$0.001789
-1.56%

