ABEY (ABEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ABEY (ABEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

ABEY (ABEY) teave Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem. Ametlik veebisait: https://abey.com Valge raamat: https://docs.abeychain.com Plokiahela Explorer: https://abeyscan.com Ostke ABEY kohe!

ABEY (ABEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ABEY (ABEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 96.40M $ 96.40M $ 96.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2363 $ 0.2363 $ 0.2363 Kõigi aegade madalaim: $ 0.08120897622831559 $ 0.08120897622831559 $ 0.08120897622831559 Praegune hind: $ 0.0831 $ 0.0831 $ 0.0831 Lisateave ABEY (ABEY) hinna kohta

ABEY (ABEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ABEY (ABEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ABEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ABEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ABEY tokeni tokenoomikat, avastage ABEY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ABEY Kas olete huvitatud ABEY (ABEY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ABEY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ABEY MEXC-ist osta!

ABEY (ABEY) hinna ajalugu ABEY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ABEY hinna ajalugu kohe!

ABEY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ABEY võiks suunduda? Meie ABEY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ABEY tokeni hinna ennustust kohe!

