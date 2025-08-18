Rohkem infot ABEY

ABEY logo

ABEY hind(ABEY)

1 ABEY/USD reaalajas hind:

$0.0818
$0.0818$0.0818
0.00%1D
USD
ABEY (ABEY) reaalajas hinnagraafik
ABEY (ABEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0816
$ 0.0816$ 0.0816
24 h madal
$ 0.0823
$ 0.0823$ 0.0823
24 h kõrge

$ 0.0816
$ 0.0816$ 0.0816

$ 0.0823
$ 0.0823$ 0.0823

$ 1.1184874245817253
$ 1.1184874245817253$ 1.1184874245817253

$ 0.08120897622831559
$ 0.08120897622831559$ 0.08120897622831559

0.00%

0.00%

-5.44%

-5.44%

ABEY (ABEY) reaalajas hind on $ 0.0818. Viimase 24 tunni jooksul ABEY kaubeldud madalaim $ 0.0816 ja kõrgeim $ 0.0823 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1184874245817253 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08120897622831559.

Lüliajalise tootluse osas on ABEY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ABEY (ABEY) – turuteave

No.3710

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.43K
$ 4.43K$ 4.43K

$ 94.89M
$ 94.89M$ 94.89M

0.00
0.00 0.00

1,159,996,027
1,159,996,027 1,159,996,027

ABEY

ABEY praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 4.43K 24 tunnise kauplemismahuga. ABEY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1159996027. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ABEY (ABEY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ABEY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0067-7.58%
60 päeva$ -0.0082-9.12%
90 päeva$ -0.0036-4.22%
ABEY Hinnamuutus täna

Täna registreeris ABEY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ABEY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0067 (-7.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ABEY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ABEY $ -0.0082 (-9.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ABEY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0036 (-4.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ABEY (ABEY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ABEY hinnaajaloo lehte.

Mis on ABEY (ABEY)

Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem.

ABEY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ABEY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ABEY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ABEY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ABEY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ABEY hinna ennustus (USD)

Kui palju on ABEY (ABEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ABEY (ABEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ABEY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ABEY hinna ennustust kohe!

ABEY (ABEY) tokenoomika

ABEY (ABEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ABEY (ABEY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ABEY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ABEY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ABEY kohalike valuutade suhtes

1 ABEY(ABEY)/VND
2,152.567
1 ABEY(ABEY)/AUD
A$0.124336
1 ABEY(ABEY)/GBP
0.059714
1 ABEY(ABEY)/EUR
0.06953
1 ABEY(ABEY)/USD
$0.0818
1 ABEY(ABEY)/MYR
RM0.344378
1 ABEY(ABEY)/TRY
3.336622
1 ABEY(ABEY)/JPY
¥12.0246
1 ABEY(ABEY)/ARS
ARS$106.095418
1 ABEY(ABEY)/RUB
6.525186
1 ABEY(ABEY)/INR
7.158318
1 ABEY(ABEY)/IDR
Rp1,319.354654
1 ABEY(ABEY)/KRW
113.610384
1 ABEY(ABEY)/PHP
4.62579
1 ABEY(ABEY)/EGP
￡E.3.950122
1 ABEY(ABEY)/BRL
R$0.44172
1 ABEY(ABEY)/CAD
C$0.112884
1 ABEY(ABEY)/BDT
9.933792
1 ABEY(ABEY)/NGN
125.459932
1 ABEY(ABEY)/UAH
3.370978
1 ABEY(ABEY)/VES
Bs11.043
1 ABEY(ABEY)/CLP
$78.8552
1 ABEY(ABEY)/PKR
Rs23.172304
1 ABEY(ABEY)/KZT
44.287338
1 ABEY(ABEY)/THB
฿2.651138
1 ABEY(ABEY)/TWD
NT$2.456454
1 ABEY(ABEY)/AED
د.إ0.300206
1 ABEY(ABEY)/CHF
Fr0.06544
1 ABEY(ABEY)/HKD
HK$0.639676
1 ABEY(ABEY)/AMD
֏31.268868
1 ABEY(ABEY)/MAD
.د.م0.735382
1 ABEY(ABEY)/MXN
$1.532114
1 ABEY(ABEY)/PLN
0.297752
1 ABEY(ABEY)/RON
лв0.353376
1 ABEY(ABEY)/SEK
kr0.780372
1 ABEY(ABEY)/BGN
лв0.136606
1 ABEY(ABEY)/HUF
Ft27.64431
1 ABEY(ABEY)/CZK
1.712892
1 ABEY(ABEY)/KWD
د.ك0.024949
1 ABEY(ABEY)/ILS
0.275666
1 ABEY(ABEY)/NOK
kr0.831906
1 ABEY(ABEY)/NZD
$0.137424

ABEY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ABEY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ABEY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ABEY kohta

Kui palju on ABEY (ABEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas ABEY hind USD on 0.0818 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ABEY/USD hind?
Praegune hind ABEY/USD on $ 0.0818. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ABEY turukapitalisatsioon?
ABEY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ABEY ringlev varu?
ABEY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABEY (ATH) hind?
ABEY saavutab ATH hinna summas 1.1184874245817253 USD.
Mis oli kõigi aegade ABEY madalaim (ATL) hind?
ABEY nägi ATL hinda summas 0.08120897622831559 USD.
Milline on ABEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ABEY kauplemismaht on $ 4.43K USD.
Kas ABEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
ABEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABEY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ABEY/USD kalkulaator

Summa

ABEY
ABEY
USD
USD

1 ABEY = 0.0818 USD

Kauplemine: ABEY

ABEYUSDT
$0.0818
$0.0818$0.0818
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

