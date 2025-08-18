ABEY (ABEY) reaalajas hind on $ 0.0818. Viimase 24 tunni jooksul ABEY kaubeldud madalaim $ 0.0816 ja kõrgeim $ 0.0823 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1184874245817253 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08120897622831559.
Lüliajalise tootluse osas on ABEY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ABEY (ABEY) – turuteave
ABEY
ABEY (ABEY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ABEY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0067
-7.58%
60 päeva
$ -0.0082
-9.12%
90 päeva
$ -0.0036
-4.22%
ABEY Hinnamuutus täna
Täna registreeris ABEY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ABEY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0067 (-7.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ABEY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ABEY $ -0.0082 (-9.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ABEY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0036 (-4.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ABEY (ABEY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018.
Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem.
ABEY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ABEY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ABEY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ABEY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ABEY hinna ennustus (USD)
Kui palju on ABEY (ABEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ABEY (ABEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ABEY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ABEY (ABEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ABEY (ABEY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ABEY osta? Protsess on lihtne ja kiire!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.