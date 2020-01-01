9to5io (9TO5) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 9to5io (9TO5) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

9to5io (9TO5) teave $9to5 is a memecoin dedicated to all those who work 5 days a week, 9 hours a day. This meme exists to help us escape the rat race and work 24/7 on cryptos. Ametlik veebisait: https://9to5io.xyz/ Ostke 9TO5 kohe!

9to5io (9TO5) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 9to5io (9TO5) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.51K $ 18.51K $ 18.51K Koguvaru: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Ringlev varu: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.51K $ 18.51K $ 18.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave 9to5io (9TO5) hinna kohta

9to5io (9TO5) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 9to5io (9TO5) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 9TO5 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 9TO5 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 9TO5 tokeni tokenoomikat, avastage 9TO5 tokeni reaalajas hinda!

9TO5 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 9TO5 võiks suunduda? Meie 9TO5 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 9TO5 tokeni hinna ennustust kohe!

