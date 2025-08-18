Rohkem infot 9TO5

9to5io hind (9TO5)

Loendis mitteolevad

1 9TO5/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
USD
9to5io (9TO5) reaalajas hinnagraafik
9to5io (9TO5) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001887$ 0.00001887
24 h madal
$ 0.00002056$ 0.00002056
24 h kõrge

$ 0.00001887$ 0.00001887

$ 0.00002056$ 0.00002056

$ 0.00032584$ 0.00032584

$ 0.00001094$ 0.00001094

+0.29%

-5.22%

-6.04%

-6.04%

9to5io (9TO5) reaalajas hind on $0.0000192. Viimase 24 tunni jooksul 9TO5 kaubeldud madalaim $ 0.00001887 ja kõrgeim $ 0.00002056 näitab aktiivset turu volatiivsust. 9TO5kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00032584 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001094.

Lüliajalise tootluse osas on 9TO5 muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, -5.22% 24 tunni vältel -6.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

9to5io (9TO5) – turuteave

$ 19.18K$ 19.18K

--
$ 19.18K$ 19.18K

998.60M 998.60M

998,596,015.0 998,596,015.0

9to5io praegune turukapitalisatsioon on $ 19.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 9TO5 ringlev varu on 998.60M, mille koguvaru on 998596015.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.18K.

9to5io (9TO5) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 9to5io ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 9to5io ja USD hinnamuutus $ -0.0000016505.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 9to5io ja USD hinnamuutus $ +0.0000030286.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 9to5io ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.22%
30 päeva$ -0.0000016505-8.59%
60 päeva$ +0.0000030286+15.77%
90 päeva$ 0--

Mis on 9to5io (9TO5)

$9to5 is a memecoin dedicated to all those who work 5 days a week, 9 hours a day. This meme exists to help us escape the rat race and work 24/7 on cryptos.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 9to5io (9TO5) allikas

Ametlik veebisait

9to5io hinna ennustus (USD)

Kui palju on 9to5io (9TO5) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 9to5io (9TO5) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 9to5io nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 9to5io hinna ennustust kohe!

9TO5 kohalike valuutade suhtes

9to5io (9TO5) tokenoomika

9to5io (9TO5) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 9TO5 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 9to5io (9TO5) kohta

Kui palju on 9to5io (9TO5) tänapäeval väärt?
Reaalajas 9TO5 hind USD on 0.0000192 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 9TO5/USD hind?
Praegune hind 9TO5/USD on $ 0.0000192. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 9to5io turukapitalisatsioon?
9TO5 turukapitalisatsioon on $ 19.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 9TO5 ringlev varu?
9TO5 ringlev varu on 998.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 9TO5 (ATH) hind?
9TO5 saavutab ATH hinna summas 0.00032584 USD.
Mis oli kõigi aegade 9TO5 madalaim (ATL) hind?
9TO5 nägi ATL hinda summas 0.00001094 USD.
Milline on 9TO5 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 9TO5 kauplemismaht on -- USD.
Kas 9TO5 sel aastal kõrgemale ka suundub?
9TO5 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 9TO5 hinna ennustust.
