99 Bitcoins hind (99BTC)

1 99BTC/USD reaalajas hind:

--
----
-4.40%1D
99 Bitcoins (99BTC) reaalajas hinnagraafik
99 Bitcoins (99BTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002255
24 h madal
$ 0.0000243
24 h kõrge

$ 0.00002255
$ 0.0000243
$ 0.00058402
$ 0.00000266
+0.31%

-4.74%

-18.24%

-18.24%

99 Bitcoins (99BTC) reaalajas hind on $0.00002275. Viimase 24 tunni jooksul 99BTC kaubeldud madalaim $ 0.00002255 ja kõrgeim $ 0.0000243 näitab aktiivset turu volatiivsust. 99BTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00058402 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000266.

Lüliajalise tootluse osas on 99BTC muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -4.74% 24 tunni vältel -18.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

99 Bitcoins (99BTC) – turuteave

$ 1.50M
--
$ 1.50M
66.00B
66,000,000,000.0
99 Bitcoins praegune turukapitalisatsioon on $ 1.50M -- 24 tunnise kauplemismahuga. 99BTC ringlev varu on 66.00B, mille koguvaru on 66000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.50M.

99 Bitcoins (99BTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 99 Bitcoins ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 99 Bitcoins ja USD hinnamuutus $ -0.0000058049.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 99 Bitcoins ja USD hinnamuutus $ +0.0000104073.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 99 Bitcoins ja USD hinnamuutus $ +0.000013488322672419555.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.74%
30 päeva$ -0.0000058049-25.51%
60 päeva$ +0.0000104073+45.75%
90 päeva$ +0.000013488322672419555+145.64%

Mis on 99 Bitcoins (99BTC)

99 Bitcoins Heritage Platform 99 Bitcoins is a well-established educational platform that simplifies the complexities of Bitcoin and other cryptocurrencies through non-technical blogs and tutorials. Initially launched as BitcoinWithPaypal.com, the site rebranded to 99 Bitcoins and has since expanded its content to include various cryptocurrencies and tools for new and experienced users. 99 Bitcoins will be introducing a Learn-to-Earn platform featuring the $99BTC token, marking a new era in educational rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 99 Bitcoins (99BTC) allikas

Ametlik veebisait

99 Bitcoins hinna ennustus (USD)

Kui palju on 99 Bitcoins (99BTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 99 Bitcoins (99BTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 99 Bitcoins nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 99 Bitcoins hinna ennustust kohe!

99BTC kohalike valuutade suhtes

99 Bitcoins (99BTC) tokenoomika

99 Bitcoins (99BTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 99BTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 99 Bitcoins (99BTC) kohta

Kui palju on 99 Bitcoins (99BTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas 99BTC hind USD on 0.00002275 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 99BTC/USD hind?
Praegune hind 99BTC/USD on $ 0.00002275. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 99 Bitcoins turukapitalisatsioon?
99BTC turukapitalisatsioon on $ 1.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 99BTC ringlev varu?
99BTC ringlev varu on 66.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 99BTC (ATH) hind?
99BTC saavutab ATH hinna summas 0.00058402 USD.
Mis oli kõigi aegade 99BTC madalaim (ATL) hind?
99BTC nägi ATL hinda summas 0.00000266 USD.
Milline on 99BTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 99BTC kauplemismaht on -- USD.
Kas 99BTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
99BTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 99BTC hinna ennustust.
