8Pay (8PAY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 8Pay (8PAY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

8Pay (8PAY) teave Ametlik veebisait: https://8pay.network/ Ostke 8PAY kohe!

8Pay (8PAY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 8Pay (8PAY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 103.53K $ 103.53K $ 103.53K Koguvaru: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Ringlev varu: $ 64.73M $ 64.73M $ 64.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 142.18K $ 142.18K $ 142.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00119757 $ 0.00119757 $ 0.00119757 Praegune hind: $ 0.00159951 $ 0.00159951 $ 0.00159951 Lisateave 8Pay (8PAY) hinna kohta

8Pay (8PAY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 8Pay (8PAY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 8PAY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 8PAY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 8PAY tokeni tokenoomikat, avastage 8PAY tokeni reaalajas hinda!

8PAY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 8PAY võiks suunduda? Meie 8PAY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 8PAY tokeni hinna ennustust kohe!

