Mis on 8008 (8008)

Remember typing 8008 on your calculator and laughing like a kid? We’re bringing that nostalgic fun to crypto with 8008—a memecoin for those who love humor, nostalgia, and a little mischief. No overhyped promises, no unrealistic claims—just a token built around the love for boobs, community, and celebrating the simple joy of nostalgic memories. Join us and hold your 8008! The only token coded since 3rd grade.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 8008 (8008) allikas Ametlik veebisait

8008 hinna ennustus (USD)

Kui palju on 8008 (8008) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 8008 (8008) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 8008 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 8008 hinna ennustust kohe!

8008 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

8008 (8008) tokenoomika

8008 (8008) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 8008 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 8008 (8008) kohta Kui palju on 8008 (8008) tänapäeval väärt? Reaalajas 8008 hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 8008/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 8008/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 8008 turukapitalisatsioon? 8008 turukapitalisatsioon on $ 24.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 8008 ringlev varu? 8008 ringlev varu on 999.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 8008 (ATH) hind? 8008 saavutab ATH hinna summas 0.00196865 USD . Mis oli kõigi aegade 8008 madalaim (ATL) hind? 8008 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on 8008 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 8008 kauplemismaht on -- USD . Kas 8008 sel aastal kõrgemale ka suundub? 8008 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 8008 hinna ennustust

8008 (8008) Olulised valdkonna uudised