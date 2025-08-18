Rohkem infot 8008

8008 hind (8008)

1 8008/USD reaalajas hind:

--
----
-4.80%1D
8008 (8008) reaalajas hinnagraafik
8008 (8008) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196865
$ 0.00196865$ 0.00196865

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-4.80%

-5.95%

-5.95%

8008 (8008) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul 8008 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 8008kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00196865 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on 8008 muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -4.80% 24 tunni vältel -5.95% viimase 7 päeva jooksul.

8008 (8008) – turuteave

$ 24.86K
$ 24.86K$ 24.86K

--
----

$ 24.86K
$ 24.86K$ 24.86K

999.21M
999.21M 999.21M

999,212,423.070262
999,212,423.070262 999,212,423.070262

8008 praegune turukapitalisatsioon on $ 24.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 8008 ringlev varu on 999.21M, mille koguvaru on 999212423.070262. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.86K.

8008 (8008) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 8008 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 8008 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 8008 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 8008 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.80%
30 päeva$ 0-11.35%
60 päeva$ 0+6.94%
90 päeva$ 0--

Mis on 8008 (8008)

Remember typing 8008 on your calculator and laughing like a kid? We’re bringing that nostalgic fun to crypto with 8008—a memecoin for those who love humor, nostalgia, and a little mischief. No overhyped promises, no unrealistic claims—just a token built around the love for boobs, community, and celebrating the simple joy of nostalgic memories. Join us and hold your 8008! The only token coded since 3rd grade.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse 8008 (8008) allikas

Ametlik veebisait

8008 hinna ennustus (USD)

Kui palju on 8008 (8008) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 8008 (8008) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 8008 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 8008 hinna ennustust kohe!

8008 kohalike valuutade suhtes

8008 (8008) tokenoomika

8008 (8008) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 8008 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 8008 (8008) kohta

Kui palju on 8008 (8008) tänapäeval väärt?
Reaalajas 8008 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 8008/USD hind?
Praegune hind 8008/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 8008 turukapitalisatsioon?
8008 turukapitalisatsioon on $ 24.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 8008 ringlev varu?
8008 ringlev varu on 999.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 8008 (ATH) hind?
8008 saavutab ATH hinna summas 0.00196865 USD.
Mis oli kõigi aegade 8008 madalaim (ATL) hind?
8008 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on 8008 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 8008 kauplemismaht on -- USD.
Kas 8008 sel aastal kõrgemale ka suundub?
8008 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 8008 hinna ennustust.
8008 (8008) Olulised valdkonna uudised

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.