717ai by Virtuals (WIRE) teave 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 Valge raamat: https://www.717ai.io/wire-litepaper

717ai by Virtuals (WIRE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 717ai by Virtuals (WIRE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Koguvaru: $ 963.87M $ 963.87M $ 963.87M Ringlev varu: $ 954.81M $ 954.81M $ 954.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00926912 $ 0.00926912 $ 0.00926912 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00638915 $ 0.00638915 $ 0.00638915 Lisateave 717ai by Virtuals (WIRE) hinna kohta

717ai by Virtuals (WIRE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 717ai by Virtuals (WIRE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WIRE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WIRE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WIRE tokeni tokenoomikat, avastage WIRE tokeni reaalajas hinda!

WIRE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WIRE võiks suunduda? Meie WIRE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WIRE tokeni hinna ennustust kohe!

