69420 (69420) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 69420 (69420) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

69420 (69420) teave The ultimate memecoin 69420

69420 (69420) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 69420 (69420) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M Koguvaru: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Ringlev varu: $ 62.50B $ 62.50B $ 62.50B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.28M $ 15.28M $ 15.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022008 $ 0.00022008 $ 0.00022008 Lisateave 69420 (69420) hinna kohta

69420 (69420) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 69420 (69420) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 69420 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 69420 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 69420 tokeni tokenoomikat, avastage 69420 tokeni reaalajas hinda!

69420 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 69420 võiks suunduda? Meie 69420 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

