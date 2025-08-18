5thScape (5SCAPE) reaalajas hind on $ 0.000314. Viimase 24 tunni jooksul 5SCAPE kaubeldud madalaim $ 0.0002749 ja kõrgeim $ 0.0003741 näitab aktiivset turu volatiivsust. 5SCAPEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on 5SCAPE muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, +10.17% 24 tunni vältel +51.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
5thScape (5SCAPE) – turuteave
--
----
$ 108.26K
$ 108.26K$ 108.26K
$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M
--
----
5,211,000,000
5,211,000,000 5,211,000,000
BSC
5thScape praegune turukapitalisatsioon on --$ 108.26K 24 tunnise kauplemismahuga. 5SCAPE ringlev varu on --, mille koguvaru on 5211000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
5thScape (5SCAPE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse 5thScape tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000028986
+10.17%
30 päeva
$ +0.0001092
+53.32%
60 päeva
$ +0.0001046
+49.95%
90 päeva
$ -0.000371
-54.17%
5thScape Hinnamuutus täna
Täna registreeris 5SCAPE muutuse $ +0.000028986 (+10.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
5thScape 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001092 (+53.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
5thScape 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 5SCAPE $ +0.0001046 (+49.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
5thScape 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000371 (-54.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada 5thScape (5SCAPE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token.
5thScape on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 5thScape investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida 5SCAPE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse 5thScape kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 5thScape ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
5thScape hinna ennustus (USD)
Kui palju on 5thScape (5SCAPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 5thScape (5SCAPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 5thScape nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
5thScape (5SCAPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 5SCAPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
5thScape (5SCAPE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas 5thScape osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 5thScape osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.