5ire (5IRE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 5ire (5IRE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

5ire (5IRE) teave 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. Ametlik veebisait: https://5ire.org/ Valge raamat: https://docs.5ire.org/ Plokiahela Explorer: https://explorer.5ire.network Ostke 5IRE kohe!

5ire (5IRE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 5ire (5IRE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 893.72K $ 893.72K $ 893.72K Koguvaru: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ringlev varu: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 915.30K $ 915.30K $ 915.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 Praegune hind: $ 0.0006102 $ 0.0006102 $ 0.0006102 Lisateave 5ire (5IRE) hinna kohta

5ire (5IRE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 5ire (5IRE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 5IRE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 5IRE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 5IRE tokeni tokenoomikat, avastage 5IRE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust 5IRE Kas olete huvitatud 5ire (5IRE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid 5IRE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas 5IRE MEXC-ist osta!

5ire (5IRE) hinna ajalugu 5IRE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage 5IRE hinna ajalugu kohe!

5IRE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 5IRE võiks suunduda? Meie 5IRE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 5IRE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!