589 (589) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 589 (589) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

589 (589) teave The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement Ametlik veebisait: https://www.589onxrpl.com/ Valge raamat: https://www.589onxrpl.com/#road-map Ostke 589 kohe!

589 (589) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 589 (589) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 862.94K $ 862.94K $ 862.94K Koguvaru: $ 5.89B $ 5.89B $ 5.89B Ringlev varu: $ 5.29B $ 5.29B $ 5.29B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 961.36K $ 961.36K $ 961.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016506 $ 0.00016506 $ 0.00016506 Lisateave 589 (589) hinna kohta

589 (589) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 589 (589) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 589 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 589 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 589 tokeni tokenoomikat, avastage 589 tokeni reaalajas hinda!

589 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 589 võiks suunduda? Meie 589 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 589 tokeni hinna ennustust kohe!

