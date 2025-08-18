Mis on 589 (589)

The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement

Kui palju on 589 (589) tänapäeval väärt? Reaalajas 589 hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 589/USD hind? $ 0 . Milline on 589 turukapitalisatsioon? 589 turukapitalisatsioon on $ 940.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 589 ringlev varu? 589 ringlev varu on 5.29B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 589 (ATH) hind? 589 saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade 589 madalaim (ATL) hind? 589 nägi ATL hinda summas 0 USD .

