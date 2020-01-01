4TRUMP (4WIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 4TRUMP (4WIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

4TRUMP (4WIN) teave What is the project about? 4TRUMP (4WIN) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, 4TRUMP (4WIN) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. What makes your project unique? The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen 4TRUMP grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, 4TRUMP has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? 4TRUMP (4WIN) is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Ametlik veebisait: https://trump4win.com/ Valge raamat: https://trump4win.com/ Ostke 4WIN kohe!

4TRUMP (4WIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 4TRUMP (4WIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.80K $ 19.80K $ 19.80K Koguvaru: $ 47.05M $ 47.05M $ 47.05M Ringlev varu: $ 47.05M $ 47.05M $ 47.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.80K $ 19.80K $ 19.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.14474 $ 0.14474 $ 0.14474 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00041963 $ 0.00041963 $ 0.00041963 Lisateave 4TRUMP (4WIN) hinna kohta

4TRUMP (4WIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 4TRUMP (4WIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 4WIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 4WIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 4WIN tokeni tokenoomikat, avastage 4WIN tokeni reaalajas hinda!

4WIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 4WIN võiks suunduda? Meie 4WIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 4WIN tokeni hinna ennustust kohe!

