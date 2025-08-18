Mis on 4TRUMP (4WIN)

What is the project about? 4TRUMP (4WIN) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, 4TRUMP (4WIN) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. What makes your project unique? The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen 4TRUMP grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, 4TRUMP has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? 4TRUMP (4WIN) is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

Üksuse 4TRUMP (4WIN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

4WIN kohalike valuutade suhtes

4TRUMP (4WIN) tokenoomika

4TRUMP (4WIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 4WIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 4TRUMP (4WIN) kohta Kui palju on 4TRUMP (4WIN) tänapäeval väärt? Reaalajas 4WIN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 4WIN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 4WIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 4TRUMP turukapitalisatsioon? 4WIN turukapitalisatsioon on $ 20.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 4WIN ringlev varu? 4WIN ringlev varu on 47.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 4WIN (ATH) hind? 4WIN saavutab ATH hinna summas 0.14474 USD . Mis oli kõigi aegade 4WIN madalaim (ATL) hind? 4WIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on 4WIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 4WIN kauplemismaht on -- USD . Kas 4WIN sel aastal kõrgemale ka suundub? 4WIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 4WIN hinna ennustust

