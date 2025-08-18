Rohkem infot FOUR

4th Pillar FOUR logo

4th Pillar FOUR hind (FOUR)

Loendis mitteolevad

1 FOUR/USD reaalajas hind:

$0.00020926
$0.00020926$0.00020926
0.00%1D
mexc
USD
4th Pillar FOUR (FOUR) reaalajas hinnagraafik
4th Pillar FOUR (FOUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.07579
$ 0.07579$ 0.07579

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.09%

+5.09%

4th Pillar FOUR (FOUR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FOUR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07579 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FOUR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

4th Pillar FOUR (FOUR) – turuteave

$ 43.01K
$ 43.01K$ 43.01K

--
----

$ 83.70K
$ 83.70K$ 83.70K

205.53M
205.53M 205.53M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

4th Pillar FOUR praegune turukapitalisatsioon on $ 43.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FOUR ringlev varu on 205.53M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 83.70K.

4th Pillar FOUR (FOUR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 4th Pillar FOUR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 4th Pillar FOUR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 4th Pillar FOUR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 4th Pillar FOUR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-16.67%
60 päeva$ 0+13.03%
90 päeva$ 0--

Mis on 4th Pillar FOUR (FOUR)

FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication.

Üksuse 4th Pillar FOUR (FOUR) allikas

Ametlik veebisait

4th Pillar FOUR hinna ennustus (USD)

Kui palju on 4th Pillar FOUR (FOUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 4th Pillar FOUR (FOUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 4th Pillar FOUR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 4th Pillar FOUR hinna ennustust kohe!

FOUR kohalike valuutade suhtes

4th Pillar FOUR (FOUR) tokenoomika

4th Pillar FOUR (FOUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 4th Pillar FOUR (FOUR) kohta

Kui palju on 4th Pillar FOUR (FOUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas FOUR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FOUR/USD hind?
Praegune hind FOUR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 4th Pillar FOUR turukapitalisatsioon?
FOUR turukapitalisatsioon on $ 43.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FOUR ringlev varu?
FOUR ringlev varu on 205.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOUR (ATH) hind?
FOUR saavutab ATH hinna summas 0.07579 USD.
Mis oli kõigi aegade FOUR madalaim (ATL) hind?
FOUR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FOUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FOUR kauplemismaht on -- USD.
Kas FOUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
FOUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOUR hinna ennustust.
4th Pillar FOUR (FOUR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

