The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve.
42069COIN (42069COIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage 42069COIN (42069COIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
42069COIN (42069COIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
42069COIN (42069COIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate 42069COIN tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
42069COIN tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate 42069COIN tokeni tokenoomikat, avastage 42069COIN tokeni reaalajas hinda!
42069COIN – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu 42069COIN võiks suunduda? Meie 42069COIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.