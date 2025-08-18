Rohkem infot 42069COIN

42069COIN hind (42069COIN)

Loendis mitteolevad

1 42069COIN/USD reaalajas hind:

--
----
-8.20%1D
USD
42069COIN (42069COIN) reaalajas hinnagraafik
42069COIN (42069COIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
42069COIN (42069COIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul 42069COIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 42069COINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on 42069COIN muutunud +0.30% viimase tunni jooksul, -8.21% 24 tunni vältel -6.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

42069COIN (42069COIN) – turuteave

42069COIN praegune turukapitalisatsioon on $ 25.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 42069COIN ringlev varu on 999.70M, mille koguvaru on 999699165.209353. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.06K.

42069COIN (42069COIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 42069COIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 42069COIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 42069COIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 42069COIN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.21%
30 päeva$ 0+7.11%
60 päeva$ 0-1.86%
90 päeva$ 0--

Mis on 42069COIN (42069COIN)

The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 42069COIN (42069COIN) allikas

Ametlik veebisait

42069COIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on 42069COIN (42069COIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 42069COIN (42069COIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 42069COIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 42069COIN hinna ennustust kohe!

42069COIN kohalike valuutade suhtes

42069COIN (42069COIN) tokenoomika

42069COIN (42069COIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 42069COIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 42069COIN (42069COIN) kohta

Kui palju on 42069COIN (42069COIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas 42069COIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 42069COIN/USD hind?
Praegune hind 42069COIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 42069COIN turukapitalisatsioon?
42069COIN turukapitalisatsioon on $ 25.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 42069COIN ringlev varu?
42069COIN ringlev varu on 999.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 42069COIN (ATH) hind?
42069COIN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade 42069COIN madalaim (ATL) hind?
42069COIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on 42069COIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 42069COIN kauplemismaht on -- USD.
Kas 42069COIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
42069COIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 42069COIN hinna ennustust.
