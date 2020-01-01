MOON (2MOON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MOON (2MOON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MOON (2MOON) teave MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. Ametlik veebisait: https://moon.ws/ Valge raamat: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E Ostke 2MOON kohe!

MOON (2MOON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MOON (2MOON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 80.24K $ 80.24K $ 80.24K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 43.47B $ 43.47B $ 43.47B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 184.60K $ 184.60K $ 184.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 Praegune hind: $ 0.000001846 $ 0.000001846 $ 0.000001846 Lisateave MOON (2MOON) hinna kohta

MOON (2MOON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MOON (2MOON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 2MOON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 2MOON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 2MOON tokeni tokenoomikat, avastage 2MOON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust 2MOON Kas olete huvitatud MOON (2MOON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid 2MOON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas 2MOON MEXC-ist osta!

MOON (2MOON) hinna ajalugu 2MOON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage 2MOON hinna ajalugu kohe!

2MOON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 2MOON võiks suunduda? Meie 2MOON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 2MOON tokeni hinna ennustust kohe!

