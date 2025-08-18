Rohkem infot 2MOON

2MOON Hinnainfo

2MOON Valge raamat

2MOON Ametlik veebisait

2MOON Tokenoomika

2MOON Hinnaprognoos

2MOON Ajalugu

2MOON – ostujuhend

2MOON-usaldusraha valuutakonverter

2MOON Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MOON logo

MOON hind(2MOON)

1 2MOON/USD reaalajas hind:

$0.000001874
$0.000001874$0.000001874
+0.59%1D
USD
MOON (2MOON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:09:51 (UTC+8)

MOON (2MOON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000001836
$ 0.000001836$ 0.000001836
24 h madal
$ 0.00000188
$ 0.00000188$ 0.00000188
24 h kõrge

$ 0.000001836
$ 0.000001836$ 0.000001836

$ 0.00000188
$ 0.00000188$ 0.00000188

$ 0.000148890258246466
$ 0.000148890258246466$ 0.000148890258246466

$ 0.000001022454904529
$ 0.000001022454904529$ 0.000001022454904529

+0.26%

+0.59%

-4.49%

-4.49%

MOON (2MOON) reaalajas hind on $ 0.000001874. Viimase 24 tunni jooksul 2MOON kaubeldud madalaim $ 0.000001836 ja kõrgeim $ 0.00000188 näitab aktiivset turu volatiivsust. 2MOONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000148890258246466 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001022454904529.

Lüliajalise tootluse osas on 2MOON muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, +0.59% 24 tunni vältel -4.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MOON (2MOON) – turuteave

No.2914

$ 81.46K
$ 81.46K$ 81.46K

$ 49.93K
$ 49.93K$ 49.93K

$ 187.40K
$ 187.40K$ 187.40K

43.47B
43.47B 43.47B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

43.46%

BSC

MOON praegune turukapitalisatsioon on $ 81.46K $ 49.93K 24 tunnise kauplemismahuga. 2MOON ringlev varu on 43.47B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 187.40K.

MOON (2MOON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MOON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000001099+0.59%
30 päeva$ -0.000000373-16.60%
60 päeva$ -0.000000975-34.23%
90 päeva$ -0.000001133-37.68%
MOON Hinnamuutus täna

Täna registreeris 2MOON muutuse $ +0.00000001099 (+0.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MOON 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000373 (-16.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MOON 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 2MOON $ -0.000000975 (-34.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MOON 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000001133 (-37.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MOON (2MOON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MOON hinnaajaloo lehte.

Mis on MOON (2MOON)

MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

MOON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MOON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida 2MOON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MOON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MOON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MOON hinna ennustus (USD)

Kui palju on MOON (2MOON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOON (2MOON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MOON hinna ennustust kohe!

MOON (2MOON) tokenoomika

MOON (2MOON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 2MOON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MOON (2MOON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MOON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MOON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

2MOON kohalike valuutade suhtes

1 MOON(2MOON)/VND
0.04931431
1 MOON(2MOON)/AUD
A$0.00000284848
1 MOON(2MOON)/GBP
0.00000136802
1 MOON(2MOON)/EUR
0.0000015929
1 MOON(2MOON)/USD
$0.000001874
1 MOON(2MOON)/MYR
RM0.00000788954
1 MOON(2MOON)/TRY
0.00007644046
1 MOON(2MOON)/JPY
¥0.000275478
1 MOON(2MOON)/ARS
ARS$0.00243059674
1 MOON(2MOON)/RUB
0.00014937654
1 MOON(2MOON)/INR
0.00016399374
1 MOON(2MOON)/IDR
Rp0.03022580222
1 MOON(2MOON)/KRW
0.00260276112
1 MOON(2MOON)/PHP
0.0001059747
1 MOON(2MOON)/EGP
￡E.0.00009043924
1 MOON(2MOON)/BRL
R$0.0000101196
1 MOON(2MOON)/CAD
C$0.00000258612
1 MOON(2MOON)/BDT
0.00022757856
1 MOON(2MOON)/NGN
0.00287422876
1 MOON(2MOON)/UAH
0.00007722754
1 MOON(2MOON)/VES
Bs0.00025299
1 MOON(2MOON)/CLP
$0.001806536
1 MOON(2MOON)/PKR
Rs0.00053086672
1 MOON(2MOON)/KZT
0.00101460234
1 MOON(2MOON)/THB
฿0.0000605302
1 MOON(2MOON)/TWD
NT$0.00005627622
1 MOON(2MOON)/AED
د.إ0.00000687758
1 MOON(2MOON)/CHF
Fr0.0000014992
1 MOON(2MOON)/HKD
HK$0.00001465468
1 MOON(2MOON)/AMD
֏0.00071635524
1 MOON(2MOON)/MAD
.د.م0.00001684726
1 MOON(2MOON)/MXN
$0.00003536238
1 MOON(2MOON)/PLN
0.00000682136
1 MOON(2MOON)/RON
лв0.00000809568
1 MOON(2MOON)/SEK
kr0.0000178967
1 MOON(2MOON)/BGN
лв0.00000312958
1 MOON(2MOON)/HUF
Ft0.0006326624
1 MOON(2MOON)/CZK
0.0000391666
1 MOON(2MOON)/KWD
د.ك0.00000057157
1 MOON(2MOON)/ILS
0.00000631538
1 MOON(2MOON)/NOK
kr0.00001909606
1 MOON(2MOON)/NZD
$0.00000314832

MOON ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MOON võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MOON ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOON kohta

Kui palju on MOON (2MOON) tänapäeval väärt?
Reaalajas 2MOON hind USD on 0.000001874 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 2MOON/USD hind?
Praegune hind 2MOON/USD on $ 0.000001874. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MOON turukapitalisatsioon?
2MOON turukapitalisatsioon on $ 81.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 2MOON ringlev varu?
2MOON ringlev varu on 43.47B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 2MOON (ATH) hind?
2MOON saavutab ATH hinna summas 0.000148890258246466 USD.
Mis oli kõigi aegade 2MOON madalaim (ATL) hind?
2MOON nägi ATL hinda summas 0.000001022454904529 USD.
Milline on 2MOON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 2MOON kauplemismaht on $ 49.93K USD.
Kas 2MOON sel aastal kõrgemale ka suundub?
2MOON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 2MOON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:09:51 (UTC+8)

MOON (2MOON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

2MOON/USD kalkulaator

Summa

2MOON
2MOON
USD
USD

1 2MOON = 0.000001874 USD

Kauplemine: 2MOON

2MOONUSDT
$0.000001874
$0.000001874$0.000001874
+0.59%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu