MOON (2MOON) reaalajas hind on $ 0.000001874. Viimase 24 tunni jooksul 2MOON kaubeldud madalaim $ 0.000001836 ja kõrgeim $ 0.00000188 näitab aktiivset turu volatiivsust. 2MOONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000148890258246466 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001022454904529.
Lüliajalise tootluse osas on 2MOON muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, +0.59% 24 tunni vältel -4.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MOON (2MOON) – turuteave
MOON praegune turukapitalisatsioon on $ 81.46K$ 49.93K 24 tunnise kauplemismahuga. 2MOON ringlev varu on 43.47B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 187.40K.
MOON (2MOON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MOON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000001099
+0.59%
30 päeva
$ -0.000000373
-16.60%
60 päeva
$ -0.000000975
-34.23%
90 päeva
$ -0.000001133
-37.68%
MOON Hinnamuutus täna
Täna registreeris 2MOON muutuse $ +0.00000001099 (+0.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MOON 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000373 (-16.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MOON 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 2MOON $ -0.000000975 (-34.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MOON 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000001133 (-37.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MOON (2MOON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.
MOON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MOON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida 2MOON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MOON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MOON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MOON hinna ennustus (USD)
Kui palju on MOON (2MOON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOON (2MOON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MOON (2MOON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 2MOON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MOON (2MOON) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MOON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MOON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
