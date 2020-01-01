23 Turtles (AI23T) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 23 Turtles (AI23T) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

23 Turtles (AI23T) teave Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T Ametlik veebisait: https://www.coralprotocol.org Ostke AI23T kohe!

23 Turtles (AI23T) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 23 Turtles (AI23T) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.02K $ 15.02K $ 15.02K Koguvaru: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ringlev varu: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.02K $ 15.02K $ 15.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00587406 $ 0.00587406 $ 0.00587406 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave 23 Turtles (AI23T) hinna kohta

23 Turtles (AI23T) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 23 Turtles (AI23T) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AI23T tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AI23T tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AI23T tokeni tokenoomikat, avastage AI23T tokeni reaalajas hinda!

AI23T – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AI23T võiks suunduda? Meie AI23T hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AI23T tokeni hinna ennustust kohe!

