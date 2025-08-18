Rohkem infot AI23T

23 Turtles hind (AI23T)

1 AI23T/USD reaalajas hind:

--
----
-4.00%1D
USD
23 Turtles (AI23T) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:44:42 (UTC+8)

23 Turtles (AI23T) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00587406
$ 0.00587406$ 0.00587406

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.02%

+2.05%

+2.05%

23 Turtles (AI23T) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AI23T kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AI23Tkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00587406 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AI23T muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.02% 24 tunni vältel +2.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

23 Turtles (AI23T) – turuteave

$ 15.04K
$ 15.04K$ 15.04K

--
----

$ 15.04K
$ 15.04K$ 15.04K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,434.058973
999,871,434.058973 999,871,434.058973

23 Turtles praegune turukapitalisatsioon on $ 15.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AI23T ringlev varu on 999.87M, mille koguvaru on 999871434.058973. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.04K.

23 Turtles (AI23T) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 23 Turtles ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 23 Turtles ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 23 Turtles ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 23 Turtles ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.02%
30 päeva$ 0+2.91%
60 päeva$ 0+5.53%
90 päeva$ 0--

Mis on 23 Turtles (AI23T)

Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 23 Turtles (AI23T) allikas

Ametlik veebisait

23 Turtles hinna ennustus (USD)

Kui palju on 23 Turtles (AI23T) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 23 Turtles (AI23T) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 23 Turtles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 23 Turtles hinna ennustust kohe!

AI23T kohalike valuutade suhtes

23 Turtles (AI23T) tokenoomika

23 Turtles (AI23T) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AI23T tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 23 Turtles (AI23T) kohta

Kui palju on 23 Turtles (AI23T) tänapäeval väärt?
Reaalajas AI23T hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AI23T/USD hind?
Praegune hind AI23T/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 23 Turtles turukapitalisatsioon?
AI23T turukapitalisatsioon on $ 15.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AI23T ringlev varu?
AI23T ringlev varu on 999.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AI23T (ATH) hind?
AI23T saavutab ATH hinna summas 0.00587406 USD.
Mis oli kõigi aegade AI23T madalaim (ATL) hind?
AI23T nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AI23T kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AI23T kauplemismaht on -- USD.
Kas AI23T sel aastal kõrgemale ka suundub?
AI23T võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AI23T hinna ennustust.
23 Turtles (AI23T) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.