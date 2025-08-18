2025 TOKEN hind (2025)
-0.43%
-0.43%
2025 TOKEN (2025) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul 2025 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 2025kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00105418 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on 2025 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
2025 TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 16.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 2025 ringlev varu on 998.45M, mille koguvaru on 998447800.977033. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.09K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse 2025 TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 2025 TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 2025 TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 2025 TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-6.47%
|60 päeva
|$ 0
|+2.86%
|90 päeva
|$ 0
|--
The 2025 Token – the most bullish meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, designed to ride the wave of optimism and excitement as we step into the new year! As we charge ahead into 2025, 2025 Token positions itself as a symbol of growth, fun, and community-driven energy. But that’s not all – we’re pushing boundaries with AI-powered predictions.🤖 Our advanced AI system will provide exclusive insights and forecasts on the hottest new tokens, helping our members stay ahead of the curve and make informed decisions in an ever-evolving market. Get ready for the future, get ready for 2025! 🎇
Kui palju on 2025 TOKEN (2025) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 2025 TOKEN (2025) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 2025 TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake 2025 TOKEN hinna ennustust kohe!
2025 TOKEN (2025) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 2025 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
