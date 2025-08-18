Mis on 1GUY (1GUY)

EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 1GUY (1GUY) kohta Kui palju on 1GUY (1GUY) tänapäeval väärt? Reaalajas 1GUY hind USD on 0.00841372 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 1GUY/USD hind? $ 0.00841372 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 1GUY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 1GUY turukapitalisatsioon? 1GUY turukapitalisatsioon on $ 8.41M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 1GUY ringlev varu? 1GUY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 1GUY (ATH) hind? 1GUY saavutab ATH hinna summas 0.01223159 USD . Mis oli kõigi aegade 1GUY madalaim (ATL) hind? 1GUY nägi ATL hinda summas 0.00537563 USD . Milline on 1GUY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 1GUY kauplemismaht on -- USD . Kas 1GUY sel aastal kõrgemale ka suundub? 1GUY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 1GUY hinna ennustust

