1GUY hind (1GUY)

1 1GUY/USD reaalajas hind:

$0.00841372
$0.00841372$0.00841372
-1.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
1GUY (1GUY) reaalajas hinnagraafik
1GUY (1GUY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00841272
24 h madal
$ 0.00869436
24 h kõrge

$ 0.00841272
$ 0.00869436
$ 0.01223159
$ 0.00537563
-0.74%

-1.32%

+3.73%

+3.73%

1GUY (1GUY) reaalajas hind on $0.00841372. Viimase 24 tunni jooksul 1GUY kaubeldud madalaim $ 0.00841272 ja kõrgeim $ 0.00869436 näitab aktiivset turu volatiivsust. 1GUYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01223159 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00537563.

Lüliajalise tootluse osas on 1GUY muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel +3.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

1GUY (1GUY) – turuteave

$ 8.41M
--
$ 8.41M
1.00B
1,000,000,000.0
1GUY praegune turukapitalisatsioon on $ 8.41M -- 24 tunnise kauplemismahuga. 1GUY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.41M.

1GUY (1GUY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 1GUY ja USD hinnamuutus $ -0.000113101794763416.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 1GUY ja USD hinnamuutus $ +0.0013536766.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 1GUY ja USD hinnamuutus $ +0.0023752722.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 1GUY ja USD hinnamuutus $ +0.001776494283364445.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000113101794763416-1.32%
30 päeva$ +0.0013536766+16.09%
60 päeva$ +0.0023752722+28.23%
90 päeva$ +0.001776494283364445+26.77%

Mis on 1GUY (1GUY)

EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 1GUY (1GUY) allikas

Ametlik veebisait

1GUY hinna ennustus (USD)

Kui palju on 1GUY (1GUY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 1GUY (1GUY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 1GUY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 1GUY hinna ennustust kohe!

1GUY kohalike valuutade suhtes

1GUY (1GUY) tokenoomika

1GUY (1GUY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 1GUY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 1GUY (1GUY) kohta

Kui palju on 1GUY (1GUY) tänapäeval väärt?
Reaalajas 1GUY hind USD on 0.00841372 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 1GUY/USD hind?
Praegune hind 1GUY/USD on $ 0.00841372. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 1GUY turukapitalisatsioon?
1GUY turukapitalisatsioon on $ 8.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 1GUY ringlev varu?
1GUY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 1GUY (ATH) hind?
1GUY saavutab ATH hinna summas 0.01223159 USD.
Mis oli kõigi aegade 1GUY madalaim (ATL) hind?
1GUY nägi ATL hinda summas 0.00537563 USD.
Milline on 1GUY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 1GUY kauplemismaht on -- USD.
Kas 1GUY sel aastal kõrgemale ka suundub?
1GUY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 1GUY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.