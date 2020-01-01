1INCH (1INCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 1INCH (1INCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

1INCH (1INCH) teave The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Ametlik veebisait: https://1inch.linktr.sh/ Valge raamat: https://1inch.linktr.sh/documentation Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Ostke 1INCH kohe!

1INCH (1INCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 1INCH (1INCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 341.41M $ 341.41M $ 341.41M Koguvaru: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ringlev varu: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 366.90M $ 366.90M $ 366.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Praegune hind: $ 0.2446 $ 0.2446 $ 0.2446 Lisateave 1INCH (1INCH) hinna kohta

1INCH (1INCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 1INCH (1INCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 1INCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 1INCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 1INCH tokeni tokenoomikat, avastage 1INCH tokeni reaalajas hinda!

1INCH (1INCH) hinna ajalugu 1INCH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage 1INCH hinna ajalugu kohe!

1INCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 1INCH võiks suunduda? Meie 1INCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 1INCH tokeni hinna ennustust kohe!

