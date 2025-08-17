Rohkem infot 1DOLLAR

1DOLLAR hind(1DOLLAR)

1 1DOLLAR/USD reaalajas hind:

$0.004163
$0.004163$0.004163
-0.28%1D
1DOLLAR (1DOLLAR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-17 23:48:36 (UTC+8)

1DOLLAR (1DOLLAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003866
$ 0.003866$ 0.003866
24 h madal
$ 0.004488
$ 0.004488$ 0.004488
24 h kõrge

$ 0.003866
$ 0.003866$ 0.003866

$ 0.004488
$ 0.004488$ 0.004488

$ 0.08667808675621878
$ 0.08667808675621878$ 0.08667808675621878

$ 0.000075499920876549
$ 0.000075499920876549$ 0.000075499920876549

-2.21%

-0.27%

-7.16%

-7.16%

1DOLLAR (1DOLLAR) reaalajas hind on $ 0.004163. Viimase 24 tunni jooksul 1DOLLAR kaubeldud madalaim $ 0.003866 ja kõrgeim $ 0.004488 näitab aktiivset turu volatiivsust. 1DOLLARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08667808675621878 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000075499920876549.

Lüliajalise tootluse osas on 1DOLLAR muutunud -2.21% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel -7.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

1DOLLAR (1DOLLAR) – turuteave

No.1496

$ 4.16M
$ 4.16M$ 4.16M

$ 76.07K
$ 76.07K$ 76.07K

$ 4.16M
$ 4.16M$ 4.16M

999.77M
999.77M 999.77M

999,898,368.36
999,898,368.36 999,898,368.36

999,766,942.938305
999,766,942.938305 999,766,942.938305

99.98%

1DOLLAR praegune turukapitalisatsioon on $ 4.16M $ 76.07K 24 tunnise kauplemismahuga. 1DOLLAR ringlev varu on 999.77M, mille koguvaru on 999766942.938305. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.16M.

1DOLLAR (1DOLLAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse 1DOLLAR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001169-0.27%
30 päeva$ -0.000789-15.94%
60 päeva$ -0.002354-36.13%
90 päeva$ -0.002389-36.47%
1DOLLAR Hinnamuutus täna

Täna registreeris 1DOLLAR muutuse $ -0.00001169 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

1DOLLAR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000789 (-15.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

1DOLLAR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 1DOLLAR $ -0.002354 (-36.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

1DOLLAR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002389 (-36.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada 1DOLLAR (1DOLLAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe 1DOLLAR hinnaajaloo lehte.

Mis on 1DOLLAR (1DOLLAR)

1dollar is a meme coin on the Solana chain.

1DOLLAR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 1DOLLAR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida 1DOLLAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse 1DOLLAR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 1DOLLAR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

1DOLLAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on 1DOLLAR (1DOLLAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 1DOLLAR (1DOLLAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 1DOLLAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 1DOLLAR hinna ennustust kohe!

1DOLLAR (1DOLLAR) tokenoomika

1DOLLAR (1DOLLAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 1DOLLAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

1DOLLAR (1DOLLAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas 1DOLLAR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 1DOLLAR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

1DOLLAR kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest 1DOLLAR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse 1DOLLAR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 1DOLLAR kohta

Kui palju on 1DOLLAR (1DOLLAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas 1DOLLAR hind USD on 0.004163 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 1DOLLAR/USD hind?
Praegune hind 1DOLLAR/USD on $ 0.004163. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 1DOLLAR turukapitalisatsioon?
1DOLLAR turukapitalisatsioon on $ 4.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 1DOLLAR ringlev varu?
1DOLLAR ringlev varu on 999.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 1DOLLAR (ATH) hind?
1DOLLAR saavutab ATH hinna summas 0.08667808675621878 USD.
Mis oli kõigi aegade 1DOLLAR madalaim (ATL) hind?
1DOLLAR nägi ATL hinda summas 0.000075499920876549 USD.
Milline on 1DOLLAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 1DOLLAR kauplemismaht on $ 76.07K USD.
Kas 1DOLLAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
1DOLLAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 1DOLLAR hinna ennustust.
2025-08-17 23:48:36 (UTC+8)

1DOLLAR (1DOLLAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 1DOLLAR = 0.004163 USD

Kauplemine: 1DOLLAR

1DOLLARUSDC
$0.004157
$0.004157$0.004157
-0.43%
1DOLLARUSDT
$0.004163
$0.004163$0.004163
-0.26%

