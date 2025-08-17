1DOLLAR (1DOLLAR) reaalajas hind on $ 0.004163. Viimase 24 tunni jooksul 1DOLLAR kaubeldud madalaim $ 0.003866 ja kõrgeim $ 0.004488 näitab aktiivset turu volatiivsust. 1DOLLARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08667808675621878 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000075499920876549.
Lüliajalise tootluse osas on 1DOLLAR muutunud -2.21% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel -7.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
1DOLLAR (1DOLLAR) – turuteave
No.1496
$ 4.16M
$ 4.16M
$ 76.07K
$ 76.07K
$ 4.16M
$ 4.16M
999.77M
999.77M
999,898,368.36
999,898,368.36
999,766,942.938305
999,766,942.938305
99.98%
SOL
1DOLLAR praegune turukapitalisatsioon on $ 4.16M$ 76.07K 24 tunnise kauplemismahuga. 1DOLLAR ringlev varu on 999.77M, mille koguvaru on 999766942.938305. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.16M.
1DOLLAR (1DOLLAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse 1DOLLAR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001169
-0.27%
30 päeva
$ -0.000789
-15.94%
60 päeva
$ -0.002354
-36.13%
90 päeva
$ -0.002389
-36.47%
1DOLLAR Hinnamuutus täna
Täna registreeris 1DOLLAR muutuse $ -0.00001169 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
1DOLLAR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000789 (-15.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
1DOLLAR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 1DOLLAR $ -0.002354 (-36.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
1DOLLAR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002389 (-36.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada 1DOLLAR (1DOLLAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
1DOLLAR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 1DOLLAR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida 1DOLLAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse 1DOLLAR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 1DOLLAR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
1DOLLAR hinna ennustus (USD)
Kui palju on 1DOLLAR (1DOLLAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 1DOLLAR (1DOLLAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 1DOLLAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
1DOLLAR (1DOLLAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 1DOLLAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
1DOLLAR (1DOLLAR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas 1DOLLAR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 1DOLLAR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.