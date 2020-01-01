Bitcoin Cats (1CAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcoin Cats (1CAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcoin Cats (1CAT) teave Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. Ametlik veebisait: https://www.bitcoincats.world/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 Ostke 1CAT kohe!

Bitcoin Cats (1CAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcoin Cats (1CAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 Praegune hind: $ 0.0002567 $ 0.0002567 $ 0.0002567 Lisateave Bitcoin Cats (1CAT) hinna kohta

Bitcoin Cats (1CAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcoin Cats (1CAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 1CAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 1CAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 1CAT tokeni tokenoomikat, avastage 1CAT tokeni reaalajas hinda!

Bitcoin Cats (1CAT) hinna ajalugu 1CAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage 1CAT hinna ajalugu kohe!

1CAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 1CAT võiks suunduda? Meie 1CAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 1CAT tokeni hinna ennustust kohe!

