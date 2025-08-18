Bitcoin Cats (1CAT) reaalajas hind on $ 0.0002699. Viimase 24 tunni jooksul 1CAT kaubeldud madalaim $ 0.0002541 ja kõrgeim $ 0.0003087 näitab aktiivset turu volatiivsust. 1CATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.016101506977943353 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000194261263790231.
Lüliajalise tootluse osas on 1CAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -12.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bitcoin Cats (1CAT) – turuteave
No.4661
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 634.23
$ 634.23$ 634.23
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
0.00
0.00 0.00
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
0.00%
ETH
Bitcoin Cats praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 634.23 24 tunnise kauplemismahuga. 1CAT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.35M.
Bitcoin Cats (1CAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bitcoin Cats tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000052
-1.90%
60 päeva
$ +0.0000315
+13.21%
90 päeva
$ -0.0000077
-2.78%
Bitcoin Cats Hinnamuutus täna
Täna registreeris 1CAT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bitcoin Cats 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000052 (-1.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bitcoin Cats 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 1CAT $ +0.0000315 (+13.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bitcoin Cats 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000077 (-2.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bitcoin Cats (1CAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.
Bitcoin Cats on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitcoin Cats investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida 1CAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitcoin Cats kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitcoin Cats ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bitcoin Cats hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bitcoin Cats (1CAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin Cats (1CAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin Cats nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bitcoin Cats (1CAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 1CAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bitcoin Cats (1CAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bitcoin Cats osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitcoin Cats osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.