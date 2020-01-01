1000x by Virtuals (1000X) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 1000x by Virtuals (1000X) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

1000x by Virtuals (1000X) teave 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/14910 Ostke 1000X kohe!

1000x by Virtuals (1000X) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 1000x by Virtuals (1000X) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Koguvaru: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M Ringlev varu: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01398289 $ 0.01398289 $ 0.01398289 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00119641 $ 0.00119641 $ 0.00119641 Praegune hind: $ 0.00316971 $ 0.00316971 $ 0.00316971 Lisateave 1000x by Virtuals (1000X) hinna kohta

1000x by Virtuals (1000X) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 1000x by Virtuals (1000X) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 1000X tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 1000X tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 1000X tokeni tokenoomikat, avastage 1000X tokeni reaalajas hinda!

1000X – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 1000X võiks suunduda? Meie 1000X hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 1000X tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!