100 Men vs 1 Gorilla hind (MVG)

Loendis mitteolevad

1 MVG/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
100 Men vs 1 Gorilla (MVG) reaalajas hinnagraafik
100 Men vs 1 Gorilla (MVG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000478
$ 0.0000478$ 0.0000478
24 h madal
$ 0.00005181
$ 0.00005181$ 0.00005181
24 h kõrge

$ 0.0000478
$ 0.0000478$ 0.0000478

$ 0.00005181
$ 0.00005181$ 0.00005181

$ 0.00640873
$ 0.00640873$ 0.00640873

$ 0.00003992
$ 0.00003992$ 0.00003992

+0.54%

-5.29%

-20.89%

-20.89%

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) reaalajas hind on $0.00004823. Viimase 24 tunni jooksul MVG kaubeldud madalaim $ 0.0000478 ja kõrgeim $ 0.00005181 näitab aktiivset turu volatiivsust. MVGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00640873 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003992.

Lüliajalise tootluse osas on MVG muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, -5.29% 24 tunni vältel -20.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) – turuteave

$ 48.21K
$ 48.21K$ 48.21K

--
----

$ 48.21K
$ 48.21K$ 48.21K

999.49M
999.49M 999.49M

999,493,450.708638
999,493,450.708638 999,493,450.708638

100 Men vs 1 Gorilla praegune turukapitalisatsioon on $ 48.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MVG ringlev varu on 999.49M, mille koguvaru on 999493450.708638. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.21K.

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 100 Men vs 1 Gorilla ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 100 Men vs 1 Gorilla ja USD hinnamuutus $ -0.0000115679.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 100 Men vs 1 Gorilla ja USD hinnamuutus $ -0.0000310377.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 100 Men vs 1 Gorilla ja USD hinnamuutus $ -0.00007340821358796213.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.29%
30 päeva$ -0.0000115679-23.98%
60 päeva$ -0.0000310377-64.35%
90 päeva$ -0.00007340821358796213-60.34%

Mis on 100 Men vs 1 Gorilla (MVG)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

100 Men vs 1 Gorilla hinna ennustus (USD)

Kui palju on 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 100 Men vs 1 Gorilla nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 100 Men vs 1 Gorilla hinna ennustust kohe!

MVG kohalike valuutade suhtes

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) tokenoomika

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) kohta

Kui palju on 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) tänapäeval väärt?
Reaalajas MVG hind USD on 0.00004823 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MVG/USD hind?
Praegune hind MVG/USD on $ 0.00004823. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 100 Men vs 1 Gorilla turukapitalisatsioon?
MVG turukapitalisatsioon on $ 48.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MVG ringlev varu?
MVG ringlev varu on 999.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVG (ATH) hind?
MVG saavutab ATH hinna summas 0.00640873 USD.
Mis oli kõigi aegade MVG madalaim (ATL) hind?
MVG nägi ATL hinda summas 0.00003992 USD.
Milline on MVG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MVG kauplemismaht on -- USD.
Kas MVG sel aastal kõrgemale ka suundub?
MVG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVG hinna ennustust.
