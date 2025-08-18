10 figs hind (FIGS)
10 figs (FIGS) reaalajas hind on $6,554.54. Viimase 24 tunni jooksul FIGS kaubeldud madalaim $ 6,491.1 ja kõrgeim $ 6,568.33 näitab aktiivset turu volatiivsust. FIGSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 117,193 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3,359.95.
Lüliajalise tootluse osas on FIGS muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.52% 24 tunni vältel +0.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
10 figs praegune turukapitalisatsioon on $ 65.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FIGS ringlev varu on 10.00, mille koguvaru on 10.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 65.55K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse 10 figs ja USD hinnamuutus $ +33.67.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 10 figs ja USD hinnamuutus $ +1,050.8717009420.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 10 figs ja USD hinnamuutus $ -775.9618397160.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 10 figs ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +33.67
|+0.52%
|30 päeva
|$ +1,050.8717009420
|+16.03%
|60 päeva
|$ -775.9618397160
|-11.83%
|90 päeva
|$ 0
|--
10 figs is literally 10 figs limited supply of ten delicious figs symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana. wtf is 10 figs? $figs is an entirely original meta let’s break it down 👇 figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers 6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs tokenomics: tl:dr there are only 10 $figs Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10 memes part 1: beyond numbers & tokenomics… figs is a just a f****** fruit figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit. memes part 2: fig heads we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas. memes part 3: fig season As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe fig season is coming. memes part 4: fig brained = high IQ + retardio A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin. the community: what is a meme without a community? Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process it’s always a sunny day on the farm, so lock in
10 figs (FIGS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIGS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
