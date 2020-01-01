0xsim by Virtuals (SAGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 0xsim by Virtuals (SAGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

0xsim by Virtuals (SAGE) teave Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started! Ametlik veebisait: https://0xsim.ai Valge raamat: https://0xsim.ai/changelog Ostke SAGE kohe!

0xsim by Virtuals (SAGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 0xsim by Virtuals (SAGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00919017 $ 0.00919017 $ 0.00919017 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00208457 $ 0.00208457 $ 0.00208457 Lisateave 0xsim by Virtuals (SAGE) hinna kohta

0xsim by Virtuals (SAGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 0xsim by Virtuals (SAGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAGE tokeni tokenoomikat, avastage SAGE tokeni reaalajas hinda!

SAGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAGE võiks suunduda? Meie SAGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAGE tokeni hinna ennustust kohe!

