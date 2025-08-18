Mis on 0xsim by Virtuals (SAGE)

Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started!

Üksuse 0xsim by Virtuals (SAGE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

0xsim by Virtuals (SAGE) tokenoomika

0xsim by Virtuals (SAGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 0xsim by Virtuals (SAGE) kohta Kui palju on 0xsim by Virtuals (SAGE) tänapäeval väärt? Reaalajas SAGE hind USD on 0.00219403 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAGE/USD hind? $ 0.00219403 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 0xsim by Virtuals turukapitalisatsioon? SAGE turukapitalisatsioon on $ 2.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAGE ringlev varu? SAGE ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAGE (ATH) hind? SAGE saavutab ATH hinna summas 0.00919017 USD . Mis oli kõigi aegade SAGE madalaim (ATL) hind? SAGE nägi ATL hinda summas 0.00042127 USD . Milline on SAGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAGE kauplemismaht on -- USD . Kas SAGE sel aastal kõrgemale ka suundub? SAGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAGE hinna ennustust

