0xsim by Virtuals (SAGE) reaalajas hind on $0.00219403. Viimase 24 tunni jooksul SAGE kaubeldud madalaim $ 0.00215888 ja kõrgeim $ 0.00241527 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00919017 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00042127.
Lüliajalise tootluse osas on SAGE muutunud -1.21% viimase tunni jooksul, -4.22% 24 tunni vältel -14.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
0xsim by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 2.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAGE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.19M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse 0xsim by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 0xsim by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0051093216.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 0xsim by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0036779358.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 0xsim by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0010380508102871047.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.22%
|30 päeva
|$ +0.0051093216
|+232.87%
|60 päeva
|$ +0.0036779358
|+167.63%
|90 päeva
|$ +0.0010380508102871047
|+89.80%
Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started!
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
