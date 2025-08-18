Rohkem infot 0XP

0xPrivacy hind (0XP)

1 0XP/USD reaalajas hind:

$0.00013035
$0.00013035$0.00013035
0.00%1D
USD
0xPrivacy (0XP) reaalajas hinnagraafik
0xPrivacy (0XP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00394401
$ 0.00394401$ 0.00394401

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+33.23%

+33.23%

0xPrivacy (0XP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul 0XP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 0XPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00394401 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on 0XP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +33.23% viimase 7 päeva jooksul.

0xPrivacy (0XP) – turuteave

$ 15.64K
$ 15.64K$ 15.64K

--
----

$ 15.64K
$ 15.64K$ 15.64K

120.00M
120.00M 120.00M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

0xPrivacy praegune turukapitalisatsioon on $ 15.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 0XP ringlev varu on 120.00M, mille koguvaru on 120000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.64K.

0xPrivacy (0XP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 0xPrivacy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 0xPrivacy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 0xPrivacy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 0xPrivacy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+29.22%
60 päeva$ 0+77.64%
90 päeva$ 0--

Mis on 0xPrivacy (0XP)

0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success.

Ametlik veebisait

0xPrivacy hinna ennustus (USD)

Kui palju on 0xPrivacy (0XP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 0xPrivacy (0XP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 0xPrivacy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 0xPrivacy hinna ennustust kohe!

0XP kohalike valuutade suhtes

0xPrivacy (0XP) tokenoomika

0xPrivacy (0XP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 0XP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 0xPrivacy (0XP) kohta

Kui palju on 0xPrivacy (0XP) tänapäeval väärt?
Reaalajas 0XP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 0XP/USD hind?
Praegune hind 0XP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 0xPrivacy turukapitalisatsioon?
0XP turukapitalisatsioon on $ 15.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 0XP ringlev varu?
0XP ringlev varu on 120.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 0XP (ATH) hind?
0XP saavutab ATH hinna summas 0.00394401 USD.
Mis oli kõigi aegade 0XP madalaim (ATL) hind?
0XP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on 0XP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 0XP kauplemismaht on -- USD.
Kas 0XP sel aastal kõrgemale ka suundub?
0XP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 0XP hinna ennustust.
0xPrivacy (0XP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.