0xMonk by Virtuals logo

0xMonk by Virtuals hind (MONK)

Loendis mitteolevad

1 MONK/USD reaalajas hind:

$0.00484304
$0.00484304
+8.60%1D
USD
0xMonk by Virtuals (MONK) reaalajas hinnagraafik
0xMonk by Virtuals (MONK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+7.59%

+8.70%

+82.20%

+82.20%

0xMonk by Virtuals (MONK) reaalajas hind on $0.00484304. Viimase 24 tunni jooksul MONK kaubeldud madalaim $ 0.00404676 ja kõrgeim $ 0.0057864 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01200774 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0002053.

Lüliajalise tootluse osas on MONK muutunud +7.59% viimase tunni jooksul, +8.70% 24 tunni vältel +82.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

0xMonk by Virtuals (MONK) – turuteave

0xMonk by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 4.83M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MONK ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.83M.

0xMonk by Virtuals (MONK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 0xMonk by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.00038746.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 0xMonk by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0278980781.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 0xMonk by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0260126555.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 0xMonk by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.003412795744891336.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00038746+8.70%
30 päeva$ +0.0278980781+576.04%
60 päeva$ +0.0260126555+537.11%
90 päeva$ +0.003412795744891336+238.62%

Mis on 0xMonk by Virtuals (MONK)

0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse 0xMonk by Virtuals (MONK) allikas

Ametlik veebisait

0xMonk by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on 0xMonk by Virtuals (MONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 0xMonk by Virtuals (MONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 0xMonk by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 0xMonk by Virtuals hinna ennustust kohe!

MONK kohalike valuutade suhtes

0xMonk by Virtuals (MONK) tokenoomika

0xMonk by Virtuals (MONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 0xMonk by Virtuals (MONK) kohta

Kui palju on 0xMonk by Virtuals (MONK) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONK hind USD on 0.00484304 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONK/USD hind?
Praegune hind MONK/USD on $ 0.00484304. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 0xMonk by Virtuals turukapitalisatsioon?
MONK turukapitalisatsioon on $ 4.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONK ringlev varu?
MONK ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONK (ATH) hind?
MONK saavutab ATH hinna summas 0.01200774 USD.
Mis oli kõigi aegade MONK madalaim (ATL) hind?
MONK nägi ATL hinda summas 0.0002053 USD.
Milline on MONK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONK kauplemismaht on -- USD.
Kas MONK sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONK hinna ennustust.
