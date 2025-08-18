Mis on 0xMonk by Virtuals (MONK)

0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.

Üksuse 0xMonk by Virtuals (MONK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

0xMonk by Virtuals (MONK) tokenoomika

0xMonk by Virtuals (MONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 0xMonk by Virtuals (MONK) kohta Kui palju on 0xMonk by Virtuals (MONK) tänapäeval väärt? Reaalajas MONK hind USD on 0.00484304 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MONK/USD hind? $ 0.00484304 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MONK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 0xMonk by Virtuals turukapitalisatsioon? MONK turukapitalisatsioon on $ 4.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MONK ringlev varu? MONK ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONK (ATH) hind? MONK saavutab ATH hinna summas 0.01200774 USD . Mis oli kõigi aegade MONK madalaim (ATL) hind? MONK nägi ATL hinda summas 0.0002053 USD . Milline on MONK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MONK kauplemismaht on -- USD . Kas MONK sel aastal kõrgemale ka suundub? MONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONK hinna ennustust

