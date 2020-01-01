0xGasless (0XGAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 0xGasless (0XGAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

0xGasless (0XGAS) teave Ametlik veebisait: https://www.0xgasless.com/ Valge raamat: https://www.0xgasless.com/whitepaper Ostke 0XGAS kohe!

0xGasless (0XGAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 0xGasless (0XGAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.87M Koguvaru: $ 11.00M Ringlev varu: $ 11.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.39 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03713505 Praegune hind: $ 0.625325

0xGasless (0XGAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 0xGasless (0XGAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 0XGAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 0XGAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 0XGAS tokeni tokenoomikat, avastage 0XGAS tokeni reaalajas hinda!

0XGAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 0XGAS võiks suunduda? Meie 0XGAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 0XGAS tokeni hinna ennustust kohe!

