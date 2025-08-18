Rohkem infot 0XGAS

0xGasless hind (0XGAS)

1 0XGAS/USD reaalajas hind:

$0.664487
$0.664487
+11.60%1D
0xGasless (0XGAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:00:54 (UTC+8)

0xGasless (0XGAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.595069
$ 0.595069
24 h madal
$ 0.711772
$ 0.711772
24 h kõrge

$ 0.595069
$ 0.595069

$ 0.711772
$ 0.711772

$ 1.39
$ 1.39

$ 0.03713505
$ 0.03713505

-0.50%

+11.76%

-12.14%

-12.14%

0xGasless (0XGAS) reaalajas hind on $0.665379. Viimase 24 tunni jooksul 0XGAS kaubeldud madalaim $ 0.595069 ja kõrgeim $ 0.711772 näitab aktiivset turu volatiivsust. 0XGASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.39 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03713505.

Lüliajalise tootluse osas on 0XGAS muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, +11.76% 24 tunni vältel -12.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

0xGasless (0XGAS) – turuteave

$ 7.31M
$ 7.31M

--
--

$ 7.31M
$ 7.31M

11.00M
11.00M

11,000,000.0
11,000,000.0

0xGasless praegune turukapitalisatsioon on $ 7.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. 0XGAS ringlev varu on 11.00M, mille koguvaru on 11000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.31M.

0xGasless (0XGAS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 0xGasless ja USD hinnamuutus $ +0.070016.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 0xGasless ja USD hinnamuutus $ -0.2683337769.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 0xGasless ja USD hinnamuutus $ -0.2395707070.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 0xGasless ja USD hinnamuutus $ +0.20516009372318017.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.070016+11.76%
30 päeva$ -0.2683337769-40.32%
60 päeva$ -0.2395707070-36.00%
90 päeva$ +0.20516009372318017+44.58%

Mis on 0xGasless (0XGAS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 0xGasless (0XGAS) allikas

Ametlik veebisait

0xGasless hinna ennustus (USD)

Kui palju on 0xGasless (0XGAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 0xGasless (0XGAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 0xGasless nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 0xGasless hinna ennustust kohe!

0XGAS kohalike valuutade suhtes

0xGasless (0XGAS) tokenoomika

0xGasless (0XGAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 0XGAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 0xGasless (0XGAS) kohta

Kui palju on 0xGasless (0XGAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas 0XGAS hind USD on 0.665379 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 0XGAS/USD hind?
Praegune hind 0XGAS/USD on $ 0.665379. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 0xGasless turukapitalisatsioon?
0XGAS turukapitalisatsioon on $ 7.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 0XGAS ringlev varu?
0XGAS ringlev varu on 11.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 0XGAS (ATH) hind?
0XGAS saavutab ATH hinna summas 1.39 USD.
Mis oli kõigi aegade 0XGAS madalaim (ATL) hind?
0XGAS nägi ATL hinda summas 0.03713505 USD.
Milline on 0XGAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 0XGAS kauplemismaht on -- USD.
Kas 0XGAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
0XGAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 0XGAS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:00:54 (UTC+8)

