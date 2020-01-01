0xBitcoin (0XBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 0xBitcoin (0XBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

0xBitcoin (0XBTC) teave The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem. Ametlik veebisait: https://0xbitcoin.org/

0xBitcoin (0XBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 0xBitcoin (0XBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.66 $ 4.66 $ 4.66 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03406293 $ 0.03406293 $ 0.03406293 Praegune hind: $ 0.226404 $ 0.226404 $ 0.226404 Lisateave 0xBitcoin (0XBTC) hinna kohta

0xBitcoin (0XBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 0xBitcoin (0XBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 0XBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 0XBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 0XBTC tokeni tokenoomikat, avastage 0XBTC tokeni reaalajas hinda!

0XBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 0XBTC võiks suunduda? Meie 0XBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

