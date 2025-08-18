Mis on 0xBitcoin (0XBTC)

The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.

0xBitcoin hinna ennustus (USD)

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 0xBitcoin (0XBTC) kohta Kui palju on 0xBitcoin (0XBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas 0XBTC hind USD on 0.21906 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 0XBTC/USD hind? $ 0.21906 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 0XBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 0xBitcoin turukapitalisatsioon? 0XBTC turukapitalisatsioon on $ 2.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 0XBTC ringlev varu? 0XBTC ringlev varu on 10.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 0XBTC (ATH) hind? 0XBTC saavutab ATH hinna summas 4.66 USD . Mis oli kõigi aegade 0XBTC madalaim (ATL) hind? 0XBTC nägi ATL hinda summas 0.03406293 USD . Milline on 0XBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 0XBTC kauplemismaht on -- USD . Kas 0XBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? 0XBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 0XBTC hinna ennustust

