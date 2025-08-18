Mis on 0 Knowledge Network (0KN)

What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined

Üksuse 0 Knowledge Network (0KN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

0 Knowledge Network (0KN) tokenoomika

0 Knowledge Network (0KN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 0KN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 0 Knowledge Network (0KN) kohta Kui palju on 0 Knowledge Network (0KN) tänapäeval väärt? Reaalajas 0KN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 0KN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 0KN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 0 Knowledge Network turukapitalisatsioon? 0KN turukapitalisatsioon on $ 57.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 0KN ringlev varu? 0KN ringlev varu on 7.99B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 0KN (ATH) hind? 0KN saavutab ATH hinna summas 0.00319787 USD . Mis oli kõigi aegade 0KN madalaim (ATL) hind? 0KN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on 0KN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 0KN kauplemismaht on -- USD . Kas 0KN sel aastal kõrgemale ka suundub? 0KN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 0KN hinna ennustust

