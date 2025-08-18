Rohkem infot 0KN

0KN Hinnainfo

0KN Valge raamat

0KN Ametlik veebisait

0KN Tokenoomika

0KN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

0 Knowledge Network logo

0 Knowledge Network hind (0KN)

Loendis mitteolevad

1 0KN/USD reaalajas hind:

--
----
-3.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
0 Knowledge Network (0KN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:29:24 (UTC+8)

0 Knowledge Network (0KN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00319787
$ 0.00319787$ 0.00319787

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.53%

+1.71%

+1.71%

0 Knowledge Network (0KN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul 0KN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 0KNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00319787 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on 0KN muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.53% 24 tunni vältel +1.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

0 Knowledge Network (0KN) – turuteave

$ 57.43K
$ 57.43K$ 57.43K

--
----

$ 71.89K
$ 71.89K$ 71.89K

7.99B
7.99B 7.99B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

0 Knowledge Network praegune turukapitalisatsioon on $ 57.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 0KN ringlev varu on 7.99B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.89K.

0 Knowledge Network (0KN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 0 Knowledge Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 0 Knowledge Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 0 Knowledge Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 0 Knowledge Network ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.53%
30 päeva$ 0+21.02%
60 päeva$ 0+70.49%
90 päeva$ 0--

Mis on 0 Knowledge Network (0KN)

What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 0 Knowledge Network (0KN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

0 Knowledge Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on 0 Knowledge Network (0KN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 0 Knowledge Network (0KN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 0 Knowledge Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 0 Knowledge Network hinna ennustust kohe!

0KN kohalike valuutade suhtes

0 Knowledge Network (0KN) tokenoomika

0 Knowledge Network (0KN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 0KN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 0 Knowledge Network (0KN) kohta

Kui palju on 0 Knowledge Network (0KN) tänapäeval väärt?
Reaalajas 0KN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 0KN/USD hind?
Praegune hind 0KN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 0 Knowledge Network turukapitalisatsioon?
0KN turukapitalisatsioon on $ 57.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 0KN ringlev varu?
0KN ringlev varu on 7.99B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 0KN (ATH) hind?
0KN saavutab ATH hinna summas 0.00319787 USD.
Mis oli kõigi aegade 0KN madalaim (ATL) hind?
0KN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on 0KN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 0KN kauplemismaht on -- USD.
Kas 0KN sel aastal kõrgemale ka suundub?
0KN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 0KN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:29:24 (UTC+8)

0 Knowledge Network (0KN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.