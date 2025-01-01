Tehniline analüüs hõlmab ajalooliste hinnagraafikute, -mustrite ja tehniliste näitajate uurimist, et prognoosida võimalikke tulevasi hinnamuutusi. Kuigi see võib olla kasulik tööriist, on see kõige tõhusam, kui seda kasutatakse koos teiste meetoditega, näiteks fundamentaalse analüüsiga.