Guild of Heroes – hinna ennustus

Huvitav, mida tulevik toob üksusele Guild of Heroes(GOH)?

Kas teid huvitab, kui palju võiks olla GOH väärtus aastatel 2025, 2026 või isegi 2050. aastal? Meie Guild of Heroes hinna ennustamise tööriist annab teile võimaluse avastada potentsiaalseid hinnasihtmärke, mis põhinevad kasutajate arvamusel ja turutrendidel. Leht võimaldab teil visualiseerida tulevasi hinnastsenaariume, sisestades kasvuprotsendi (positiivne või negatiivne) ja arvutades koheselt, kuidas Guild of Heroes väärtus aja jooksul võib muutuda. See interaktiivne funktsioon võimaldab teil jälgida erinevaid kasvutrajektoore ja arvestada oma isikliku hinna ennustuse või eesmärkide seadmisel erinevaid turutingimusi.

Ostke GOH

Sisestage oma GOH hinnakasvu ennustus Sisestage oma hinnaennustuse protsent ja uurige hinnatrende koheselt (Lahtiütlus: Kõik hinnaennustused põhinevad kasutaja sisendil.) % Arvutage Tegelik Ennustus Guild of Heroes hinna ennustus aastateks 2025–2050 Teie Guild of Heroes hinna ennustuse kohaselt peaks GOH väärtus muutuma , 238.64% , jõudes 2050. aastaks 0 USD-ni. Aasta Hind Kasv 2025 $ -- 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2030 $ 0 27.63%

2040 $ 0 107.89%

2050 $ 0 238.64% Guild of Heroes (GOH) Hinnaennustus aastaks 2025 2025 aastal võib Guild of Heroes hind muutuda 0.00%. See võib jõuda --USD-ni. Guild of Heroes (GOH) Hinnaennustus aastaks 2026 2026 aastal võib Guild of Heroes hind muutuda 5.00%. See võib jõuda 0USD-ni. Guild of Heroes (GOH) Hinnaennustus aastaks 2030 2030 aastal võib Guild of Heroes hind muutuda 27.63%. See võib jõuda 0USD-ni. Guild of Heroes (GOH) Hinnaennustus aastaks 2040 2040 aastal võib Guild of Heroes hind muutuda 107.89%. See võib jõuda 0USD-ni. Guild of Heroes (GOH) Hinnaennustus aastaks 2050 2050 aastal võib Guild of Heroes hind muutuda 238.64%. See võib jõuda 0USD-ni. Lühiajaline Guild of Heroes hinna ennustus tänaseks, homseks, selleks nädalaks ja 30 päevaks Kuupäev Hinna ennustus Kasv August 20, 2025(Täna) $ 0 0.00%

August 21, 2025(Homme) $ 0 0.01%

August 27, 2025(Sellel nädalal) $ 0 0.10%

September 19, 2025(30 päeva) $ 0 0.41% Guild of Heroes (GOH) hinna ennustus tänaseks Prognoositav GOH hind kuupäeval August 20, 2025(Täna)on $0. See prognoos kajastab esitatud kasvuprotsendi arvutatud tulemust, andes kasutajatele hetkeseisu võimalikest hinnamuutustest täna. Guild of Heroes (GOH) hinna ennustus homseks Kuupäevaks August 21, 2025(Homme) on eeldatav hinna ennustus üksusele GOH, kasutades 5% aastakasvu, $0. Need tulemused pakuvad valitud parameetrite põhjal hinnangulist väljavaadet tokeni väärtusele. Guild of Heroes (GOH) hinna ennustus selleks nädalaks Kuupäevaks August 27, 2025(Sellel nädalal) on eeldatav hinna ennustus üksusele GOH, kasutades 5% aastakasvu, $0. See iganädalane hinnatrend on arvutatud sama kasvuprotsendi alusel, et anda ülevaade võimalikest hinnasuundumustest lähipäevadel. Guild of Heroes (GOH) hinna ennustus 30. päevaks Vaadates 30 päeva ette, on prognoositav GOH hind $0. See ennustus tuletatakse aastase kasvu sisendi 5% abil, et hinnata, kus võib tokeni väärtus olla kuu aja pärast.

Guild of Heroes – ajalooline hind Guild of Heroes reaalajas hinnalehele kogutud viimaste andmete kohaselt on Guild of Heroes praegune hind 0USD. Guild of Heroes (GOH) ringluses olev pakkumine on 649.98M GOH, mis annab selle turukapitalisatsiooniks $4.85K. Periood Muutus(%) Muutus(USD) Kõrge Madal 24-tunnine 0.00% $ -- $ -- $ --

7 päeva 14.92% $ -- $ 0.000007 $ 0.000007

30 päeva 20.98% $ -- $ 0.000007 $ 0.000007 24-tunnine jõudlus Viimase 24 tunni jooksul on Guild of Heroes hinnamuutus $--, mis peegeldab väärtuse 0.00% muutust. 7-päevane jõudlus Viimase 7 päeva jooksul kaubeldi Guild of Heroes kõrgeimal $0.000007 tasemel ja madalaimal $0.000007 tasemel. See oli tunnistajaks hinnamuutusele 14.92%. See hiljutine suundumus näitab GOH potentsiaali turul edasiseks liikumiseks. 30-päevane jõudlus Viimase kuu jooksul on Guild of Heroes toimunud muutus 20.98%, mis peegeldab selle väärtust ligikaudu $--. See näitab, et lähitulevikus võivad GOH hinnamuutused toimuda veelgi.

Kuidas Guild of Heroes (GOH) hinna ennustamise moodul töötab?

Guild of Heroes hinna ennustamise moodul on kasutajasõbralik tööriist, mis aitab teil hinnata potentsiaalseid tulevasi GOH hindu teie enda kasvueelduste põhjal. Olenemata sellest, kas olete kogenud kaupleja või uudishimulik investor, pakub see moodul lihtsat ja interaktiivset viisi tokeni tulevase väärtuse prognoosimiseks.

1. Sisestage oma kasvuprognoos Alustuseks sisestage soovitud kasvuprotsent, mis võib olenevalt teie turuväljavaadetest olla kas positiivne või negatiivne. See võib kajastada teie Guild of Heroes ootusi järgmise aasta, viie aasta või isegi aastakümnete pärast. 2. Arvutage tulevane hind Kui olete kasvumäära sisestanud, klõpsake nuppu "Arvutage". Moodul arvutab koheselt välja prognoositud tulevase hinna, andes teile selge ülevaate sellest, kuidas teie GOH ennustus mõjutab tokeni väärtust aja jooksul. 3. Avastage erinevaid stsenaariume Saate katsetada erinevate kasvumääradega, et näha, kuidas erinevad turutingimused võivad Guild of Heroes hinda mõjutada. See paindlikkus võimaldab teil analüüsida nii optimistlikke kui ka konservatiivseid prognoose, mis aitab teil teha teadlikumaid otsuseid. 4. Kasutajate arvamus ja kogukonna ülevaade Moodul integreerib ka kasutajate arvamuste andmed, mis võimaldab teil võrrelda oma ennustusi teiste kasutajate omadega. See kollektiivne sisend pakub väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas kogukond tajub GOH tulevikku.

Hinna ennustuse tehnilised näitajad

Prognoosi täpsuse suurendamiseks kasutab moodul mitmesuguseid tehnilisi näitajaid ja turuandmeid. Nende hulka kuuluvad:

Eksponentsiaalne libisev keskmised (EMA): Aitab jälgida tokeni hinnatrendi, tasandades kõikumisi ja andes ülevaate võimalikest trendi pöördumistest.

Bollingeri koridorid: Mõõdab turu volatiilsust ja tuvastab võimalikud üleostetud või ülemüüdud tingimused.

Suhtelise tugevuse indeks (RSI): Hindab GOH hoogu, et teha kindlaks, kas see on tõusvas või langevas faasis.

Libiseva keskmise konvergentsi lahknevus (MACD): Hindab hinnaliikumise tugevust ja suunda, et tuvastada võimalikud sisenemis- ja väljumispunktid. Kombineerides need näitajad reaalajas turuandmetega, pakub moodul dünaamilist hinna ennustust, aidates teil saada sügavamat ülevaadet Guild of Heroes tulevasest potentsiaalist.

Miks on GOH hinna ennustamine oluline?

Üksuse GOH hinna ennustused on olulised mitmel põhjusel ja investorid tegelevad nendega erinevatel eesmärkidel.

Investeerimisstrateegia väljatöötamine. Ennustused aitavad investoritel strateegiaid koostada. Tulevasi hindu hinnates saavad nad otsustada, millal krüptovaluutat osta, müüa või hoida.

Riski hindamine. Võimalike hinnamuutuste mõistmine aitab investoritel hinnata konkreetse krüptovaraga seotud riski. See on oluline võimalike kahjude haldamisel ja leevendamisel.

Turuanalüüs. Ennustused hõlmavad sageli turutrende, uudiste ja ajalooliste andmete analüüsi. See põhjalik analüüs aitab investoritel mõista turu dünaamikat ja hinnamuutusi mõjutavaid tegureid.

Portfelli hajutamine. Ennustades, millised krüptorahad võivad hästi toimida, saavad investorid oma portfelli selle järgi mitmekesistada, hajutades riski erinevate varade vahel.

Pikaajaline planeerimine. Investorid, kelle eesmärk on pikaajaline kasu, tuginevad ennustustele, et tuvastada tulevase kasvupotentsiaaliga krüptorahasid.

Psühholoogiline valmisolek. Võimalike hinnastsenaariumidega kursis olemine valmistab investoreid emotsionaalselt ja rahaliselt ette turu volatiilsuseks.

Kogukonna kaasamine. Krüpto hinna ennustused tekitavad sageli investorite kogukonnas arutelusid, tänu sellele tekib laiem arusaam ja kollektiivne tarkus turutrendide kohta.

Korduma kippuvad küsimused (KKK):

Millised tegurid mõjutavadGuild of Heroes hinda? Guild of Heroeshinda mõjutavad mitmed tegurid. See sisaldab turunõudlust, tokenite pakkumist, projekti arenduse värskendusi, makromajanduslikke tingimusi ja krüptovaluutade turu üldiseid suundumusi. Nende tegurite jälgimine aitab teil mõista võimalikke hinnamuutusi. Kuidas arvutatakse Guild of Heroes hinna ennustus? Sellel lehel olevad GOH hinna ennustused põhinevad ajaloolistel andmetel, tehnilistel näitajatel (nt EMA ja Bollingeri koridorid), turuarvamusel ja kasutajate sisendil. Need tegurid annavad hinnangulise prognoosi, kuid neid ei tohiks võtta finantsnõuannetena. Kas ma saan investeerimisotsuste tegemisel tugineda hinna ennustustele? Hinna ennustused annavad ülevaate võimalikest tulevikutrendidest. Seda tuleks aga kasutada vaid ühena paljudest vahenditest oma uurimistöös. Krüptovaluutaturud on väga muutlikud ja ennustused on oma olemuselt ebakindlad. Enne investeerimisotsuse tegemist viige läbi põhjalik uurimustöö ja konsulteerige finantsnõustajatega. Millega kaasnevad Guild of Heroes riskid? Nagu kõik krüptovaluutad, kaasneb Guild of Heroes riske, nagu turu volatiilsus, regulatiivsed muudatused, tehnoloogilised väljakutsed ja konkurents sektoris. Nende riskide mõistmine on potentsiaalsete investeeringute hindamisel ülioluline. Kui sageli uuendatakse MEXC hinna ennustuslehel Guild of Heroes hinda? Reaalajas kehtivat GOH hinda värskendatakse reaalajas, et kajastada kõige värskemaid turuandmeid, sealhulgas kauplemismahtu, turukapitalisatsiooni ja hinnamuutusi viimase 24 tunni jooksul. Kuidas ma saan jagada oma arvamust Guild of Heroes hinna ennustamiseks? Saate jagada oma GOH hinna ennustust, kasutades sellel lehel pakutavat tokeni ennustustööriista. Sisestage oma arvamus Guild of Heroes potentsiaalsesse tulevikku ja võrrelge oma arvamusi laiema MEXC kogukonnaga. Mis vahe on lühi- ja pikaajalistel hinna ennustustel? Lühiajalised hinna ennustused keskenduvad vahetutele turutingimustele, mis ulatuvad tavaliselt mõnest päevast mitme kuuni. Pikaajalised prognoosid võtavad arvesse laiemaid suundumusi, põhitegureid ja võimalikke tööstuse arenguid mitme aasta jooksul. Kuidas saab turu arvamus mõjutada Guild of Heroes toote hinda? Turu arvamus peegeldab investorite kollektiivseid emotsioone ja arvamusi Guild of Heroes kohta. Positiivne arvamus võib suurendada nõudlust ja tõsta tokeni hinda, samas kui negatiivne arvamus võib põhjustada müügisurvet ja hinnalangust. Kust ma leian Guild of Heroes kohta lisateavet? Lisateabe saamiseks Guild of Heroes (GOH) kohta, sealhulgas selle kasutamise, projekti värskenduste ja hinna kohta, külastage MEXC Guild of Heroes hinnalehte. See sisaldab tohutul hulgal teavet kõigi teie kauplemisvajaduste jaoks.

Registreeruge kohe