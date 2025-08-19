Deq Staked AVAIL – hinna ennustus
Huvitav, mida tulevik toob üksusele Deq Staked AVAIL(STAVAIL)?
Kas teid huvitab, kui palju võiks olla STAVAIL väärtus aastatel 2025, 2026 või isegi 2050. aastal? Meie Deq Staked AVAIL hinna ennustamise tööriist annab teile võimaluse avastada potentsiaalseid hinnasihtmärke, mis põhinevad kasutajate arvamusel ja turutrendidel. Leht võimaldab teil visualiseerida tulevasi hinnastsenaariume, sisestades kasvuprotsendi (positiivne või negatiivne) ja arvutades koheselt, kuidas Deq Staked AVAIL väärtus aja jooksul võib muutuda. See interaktiivne funktsioon võimaldab teil jälgida erinevaid kasvutrajektoore ja arvestada oma isikliku hinna ennustuse või eesmärkide seadmisel erinevaid turutingimusi.
Deq Staked AVAIL hinna ennustus aastateks 2025–2050
Teie Deq Staked AVAIL hinna ennustuse kohaselt peaks STAVAIL väärtus muutuma , 238.64%, jõudes 2050. aastaks 0.061822 USD-ni.
- 2025$ 0.0182560.00%
- 2026$ 0.0191695.00%
- 2030$ 0.02330027.63%
- 2040$ 0.037953107.89%
- 2050$ 0.061822238.64%
2025 aastal võib Deq Staked AVAIL hind muutuda 0.00%. See võib jõuda 0.018256USD-ni.
2026 aastal võib Deq Staked AVAIL hind muutuda 5.00%. See võib jõuda 0.019169USD-ni.
2030 aastal võib Deq Staked AVAIL hind muutuda 27.63%. See võib jõuda 0.023300USD-ni.
2040 aastal võib Deq Staked AVAIL hind muutuda 107.89%. See võib jõuda 0.037953USD-ni.
2050 aastal võib Deq Staked AVAIL hind muutuda 238.64%. See võib jõuda 0.061822USD-ni.
Lühiajaline Deq Staked AVAIL hinna ennustus tänaseks, homseks, selleks nädalaks ja 30 päevaks
- August 19, 2025(Täna)$ 0.0182560.00%
- August 20, 2025(Homme)$ 0.0182580.01%
- August 26, 2025(Sellel nädalal)$ 0.0182730.10%
- September 18, 2025(30 päeva)$ 0.0183310.41%
Prognoositav STAVAIL hind kuupäeval August 19, 2025(Täna)on $0.018256. See prognoos kajastab esitatud kasvuprotsendi arvutatud tulemust, andes kasutajatele hetkeseisu võimalikest hinnamuutustest täna.
Kuupäevaks August 20, 2025(Homme) on eeldatav hinna ennustus üksusele STAVAIL, kasutades 5% aastakasvu, $0.018258. Need tulemused pakuvad valitud parameetrite põhjal hinnangulist väljavaadet tokeni väärtusele.
Kuupäevaks August 26, 2025(Sellel nädalal) on eeldatav hinna ennustus üksusele STAVAIL, kasutades 5% aastakasvu, $0.018273. See iganädalane hinnatrend on arvutatud sama kasvuprotsendi alusel, et anda ülevaade võimalikest hinnasuundumustest lähipäevadel.
Vaadates 30 päeva ette, on prognoositav STAVAIL hind $0.018331. See ennustus tuletatakse aastase kasvu sisendi 5% abil, et hinnata, kus võib tokeni väärtus olla kuu aja pärast.
Deq Staked AVAIL – ajalooline hind
Deq Staked AVAIL reaalajas hinnalehele kogutud viimaste andmete kohaselt on Deq Staked AVAIL praegune hind 0.01825645USD. Deq Staked AVAIL (STAVAIL) ringluses olev pakkumine on 29.27M STAVAIL, mis annab selle turukapitalisatsiooniks $533.84K.
- 24-tunnine-3.57%$ -0.000676$ 0.021037$ 0.016936
- 7 päeva-6.68%$ -0.001220$ 0.022892$ 0.004326
- 30 päeva-8.52%$ -0.001557$ 0.022892$ 0.004326
Viimase 24 tunni jooksul on Deq Staked AVAIL hinnamuutus $-0.000676, mis peegeldab väärtuse -3.57% muutust.
Viimase 7 päeva jooksul kaubeldi Deq Staked AVAIL kõrgeimal $0.022892 tasemel ja madalaimal $0.004326 tasemel. See oli tunnistajaks hinnamuutusele -6.68%. See hiljutine suundumus näitab STAVAIL potentsiaali turul edasiseks liikumiseks.
Viimase kuu jooksul on Deq Staked AVAIL toimunud muutus -8.52%, mis peegeldab selle väärtust ligikaudu $-0.001557. See näitab, et lähitulevikus võivad STAVAIL hinnamuutused toimuda veelgi.
Kuidas Deq Staked AVAIL (STAVAIL) hinna ennustamise moodul töötab?
Deq Staked AVAIL hinna ennustamise moodul on kasutajasõbralik tööriist, mis aitab teil hinnata potentsiaalseid tulevasi STAVAIL hindu teie enda kasvueelduste põhjal. Olenemata sellest, kas olete kogenud kaupleja või uudishimulik investor, pakub see moodul lihtsat ja interaktiivset viisi tokeni tulevase väärtuse prognoosimiseks.
Alustuseks sisestage soovitud kasvuprotsent, mis võib olenevalt teie turuväljavaadetest olla kas positiivne või negatiivne. See võib kajastada teie Deq Staked AVAIL ootusi järgmise aasta, viie aasta või isegi aastakümnete pärast.
Kui olete kasvumäära sisestanud, klõpsake nuppu "Arvutage". Moodul arvutab koheselt välja prognoositud tulevase hinna, andes teile selge ülevaate sellest, kuidas teie STAVAIL ennustus mõjutab tokeni väärtust aja jooksul.
Saate katsetada erinevate kasvumääradega, et näha, kuidas erinevad turutingimused võivad Deq Staked AVAIL hinda mõjutada. See paindlikkus võimaldab teil analüüsida nii optimistlikke kui ka konservatiivseid prognoose, mis aitab teil teha teadlikumaid otsuseid.
Moodul integreerib ka kasutajate arvamuste andmed, mis võimaldab teil võrrelda oma ennustusi teiste kasutajate omadega. See kollektiivne sisend pakub väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas kogukond tajub STAVAIL tulevikku.
Hinna ennustuse tehnilised näitajad
Prognoosi täpsuse suurendamiseks kasutab moodul mitmesuguseid tehnilisi näitajaid ja turuandmeid. Nende hulka kuuluvad:
Eksponentsiaalne libisev keskmised (EMA): Aitab jälgida tokeni hinnatrendi, tasandades kõikumisi ja andes ülevaate võimalikest trendi pöördumistest.
Bollingeri koridorid: Mõõdab turu volatiilsust ja tuvastab võimalikud üleostetud või ülemüüdud tingimused.
Suhtelise tugevuse indeks (RSI): Hindab STAVAIL hoogu, et teha kindlaks, kas see on tõusvas või langevas faasis.
Libiseva keskmise konvergentsi lahknevus (MACD): Hindab hinnaliikumise tugevust ja suunda, et tuvastada võimalikud sisenemis- ja väljumispunktid. Kombineerides need näitajad reaalajas turuandmetega, pakub moodul dünaamilist hinna ennustust, aidates teil saada sügavamat ülevaadet Deq Staked AVAIL tulevasest potentsiaalist.
Miks on STAVAIL hinna ennustamine oluline?
Üksuse STAVAIL hinna ennustused on olulised mitmel põhjusel ja investorid tegelevad nendega erinevatel eesmärkidel.
Investeerimisstrateegia väljatöötamine. Ennustused aitavad investoritel strateegiaid koostada. Tulevasi hindu hinnates saavad nad otsustada, millal krüptovaluutat osta, müüa või hoida.
Riski hindamine. Võimalike hinnamuutuste mõistmine aitab investoritel hinnata konkreetse krüptovaraga seotud riski. See on oluline võimalike kahjude haldamisel ja leevendamisel.
Turuanalüüs. Ennustused hõlmavad sageli turutrende, uudiste ja ajalooliste andmete analüüsi. See põhjalik analüüs aitab investoritel mõista turu dünaamikat ja hinnamuutusi mõjutavaid tegureid.
Portfelli hajutamine. Ennustades, millised krüptorahad võivad hästi toimida, saavad investorid oma portfelli selle järgi mitmekesistada, hajutades riski erinevate varade vahel.
Pikaajaline planeerimine. Investorid, kelle eesmärk on pikaajaline kasu, tuginevad ennustustele, et tuvastada tulevase kasvupotentsiaaliga krüptorahasid.
Psühholoogiline valmisolek. Võimalike hinnastsenaariumidega kursis olemine valmistab investoreid emotsionaalselt ja rahaliselt ette turu volatiilsuseks.
Kogukonna kaasamine. Krüpto hinna ennustused tekitavad sageli investorite kogukonnas arutelusid, tänu sellele tekib laiem arusaam ja kollektiivne tarkus turutrendide kohta.
Korduma kippuvad küsimused (KKK):
Lahtiütlus
Meie krüpto hinna ennustuse lehtedel avaldatud sisu põhineb MEXC kasutajate ja/või muude kolmandate poolte meile edastatud teabel ja tagasisidel. See on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel ja illustreerival eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Oluline on märkida, et esitatud hinna ennustused ei pruugi olla täpsed ja neid ei tohiks sellisena käsitleda. Tulevased hinnad võivad oluliselt erineda esitatud ennustustest ning investeerimisotsuste tegemisel ei tohiks neile tugineda.
Lisaks ei tohiks seda sisu käsitada finantsnõustamisena, samuti ei ole see mõeldud soovitusena ühegi konkreetse toote või teenuse ostmiseks. MEXC ei vastuta teie ees mingil viisil kahjude eest, mis võivad teile tekkida seoses meie krüpto hinna ennustuse lehtedel avaldatud sisuga, selle kasutamisel ja/või sellele tuginedes. Oluline on olla teadlik sellest, et digitaalsete varade hinnad on seotud suure tururiski ja hinna volatiilsusega. Teie investeeringu väärtus võib nii väheneda kui ka suureneda ning algselt investeeritud summa tagasisaamine ei ole garanteeritud. Lõppkokkuvõttes vastutate ainult teie ise oma investeerimisotsuste eest ja MEXC ei vastuta teie võimalike kahjude eest. Pidage meeles, et varasemat tootlust ei saa võtta usaldusväärse ennustusena tulevase tootluse kohta. Te peaksite investeerima ainult toodetesse, mille kohta teil on teadmised ja millega seotud riske mõistate. Võtke hoolikalt arvesse oma investeerimiskogemust, finantsolukorda, investeerimiseesmärke ja riskitaluvust ning konsulteerige enne investeerimisotsuste tegemist sõltumatu finantsnõustajaga.
Deq Staked AVAIL reaalajas hind
Deq Staked AVAIL kaupleb praegu 0.01825645USD-ga. Selle turukapitalisatsioon on 533.84KUSD ja 24-tunnine kauplemismaht 0.00 USD. Saage rohkem andmeid MEXC reaalajas STAVAIL hinna lehel.
Kasutades reaalajas Deq Staked AVAIL hinnastatistikat, saavad kasutajad analüüsida praeguseid turusuundumusi ja ennustada nii lühi- kui ka pikaajalisi hinnaliikumisi. Kui reaalajas andmed on teie käeulatuses, saate teha teadlikke otsuseid ja saada teavet potentsiaalsete tulevaste Deq Staked AVAIL hinna ennustuste kohta.
