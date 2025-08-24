2025-08-25 Monday

Major Bitcoin Warning From Leading Analyst Stuns Crypto Investors

The post Major Bitcoin Warning From Leading Analyst Stuns Crypto Investors appeared on BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin’s future is once again under scrutiny after a leading crypto researcher sounded alarms over the network’s long-term security and governance model. Cyber Capital founder Justin Bons argued that Bitcoin’s halving cycle could destabilize the blockchain within the next decade, setting off fears among investors already preparing for the next altcoin boom. Many in the market are now exploring emerging opportunities such as MAGACOIN FINANCE, which some see as a hedge against a possible deep Bitcoin correction. Bitcoin’s Shrinking Security Budget Bons highlighted that Bitcoin’s block rewards will drop to just 0.39 BTC per block by 2036. At today’s valuations, this equates to around $2.3 billion per year in miner incentives – a figure he claims is far too low to secure what could be a trillion-dollar network. Without sufficient funding, Bons warns that Bitcoin could become increasingly vulnerable to 51% attacks, where malicious actors gain control of the network to manipulate transactions. Governance Deadlock Raises Risks Another issue, according to Bons, is Bitcoin’s governance. Over the years, the Bitcoin Core development team has resisted major changes, including proposals for larger block sizes or inflation beyond the strict 21 million supply cap. While this rigidity has preserved Bitcoin’s scarcity narrative, Bons believes it could backfire. If future crises force changes, the risk of chain splits or inflationary measures could undermine trust in the system. Quantum Computing Looms Over Bitcoin The rise of quantum computing adds another layer of uncertainty. Bons noted that breakthroughs in the field could eventually crack Bitcoin’s cryptographic protections, especially in older wallets. Opinions differ on when this risk will become critical. Google’s Craig Gidney expects vulnerabilities between 2030 and 2035, while Blockstream’s Adam Back sees the threat as more than 20 years away. Others, including Naoris Protocol’s David Carvalho and investor Chamath Palihapitiya, caution that the…
Eric Trump Drops the Crypto Bomb

The post Eric Trump Drops the Crypto Bomb appeared on BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Eric Trump used the Wyoming Blockchain Symposium to plant a flag: he now considers himself a bitcoin maxi and thinks the asset can clear $175,000 before 2025 wraps. He also floated a longer-run path that stretches well beyond that, arguing bitcoin can ultimately top $1 million as adoption deepens and legacy payment rails give way to faster, crypto-native settlement. Bitcoin price target chatter didn’t end there. SkyBridge Capital’s Anthony Scaramucci, speaking in media interviews around the event, reiterated his year-end range of $180,000 to $200,000, framing it as a conservative read on a market where institutional demand is outpacing available supply, including flows into marquee spot ETFs. Eric Trump’s Japan detour and the Metaplanet angle Beyond the podium, Trump’s crypto calendar is filling up. He’s slated to travel to Tokyo for Metaplanet’s September 1 shareholder meeting after appearing at Bitcoin Asia in Hong Kong. Metaplanet, which has modeled its treasury approach on MicroStrategy’s playbook, appointed him a strategic adviser in March—one reason markets are watching to see whether the firm leans even harder into bitcoin accumulation at the vote. Why this matters now The Wyoming gathering, staged near the Fed’s Jackson Hole summit, underscored how closely crypto and macro now move together—policy makers, fund managers, and industry executives shared the same corridors, and the conversation centered on how bitcoin and stablecoins plug into traditional finance rather than sit outside it. That backdrop helps explain why high-profile price targets are landing with more weight than in cycles past. Where bitcoin stands today As of this moment, bitcoin is trading around the mid-$114K range. If Eric Trump’s and Scaramucci’s timelines prove out, the next four months will need to convert conference-hall optimism into sustained spot demand. Author Alex is an experienced financial journalist and cryptocurrency enthusiast. With over 8 years of…
Bitcoin Drops to 2011 Level

The post Bitcoin Drops to 2011 Level appeared on BitcoinEthereumNews.com. Next Bitcoin battle From correction to bear market According to Glassnode data, the daily transaction fees on the BTC network (14-day SMA) recently dropped to 3.5 BTC, marking the lowest level since late 2011. The decline usually suggests a lack of demand and could be hinting at a price drop in the foreseeable future. Bitcoin may retrace further to test the 100-day EMA in the $111,000-$112,000 range if the rejection at this level indicates a breakdown in short-term support. In technical analysis, the failure to hold above the 50 EMA frequently serves as a bearish trigger since it indicates that buyers are becoming weaker in the face of increasing sell pressure. Next Bitcoin battle The next logical support test for Bitcoin may occur at the 100 EMA, as its inability to recover this level now suggests greater market vulnerability. Similar to corrections in previous cycles, the market may face more intense downside pressure if this level also fails.  BTC/USDT Chart by TradingView With momentum moving in favor of sellers, the consolidation phase between $120,000 and $116,500 has been invalidated from a structural standpoint. Additionally, patterns of trading volume show a decline in buyer activity, with no notable inflows to offset the deteriorating technical picture. From correction to bear market As market momentum has cooled, the RSI has been steadily declining, suggesting that the current correction may continue. Market confidence would be shaken by a decline toward the 100 EMA, which could also lead to wider altcoin weakness. The $111,000 zone, however, becomes a crucial test for the market as a whole if it fails. Bitcoin is currently at a pivotal point in its history. The market will be closely observing, a recovery might restore confidence, but a more severe decline toward the 100 EMA might signal a longer corrective phase.…
Eric Trump Drops the Crypto Bomb – Bitcoin to Hit $175K By Year-End

He also floated a longer-run path that stretches well beyond that, arguing bitcoin can ultimately top $1 million as adoption […] The post Eric Trump Drops the Crypto Bomb – Bitcoin to Hit $175K By Year-End appeared first on Coindoo.
Trader Who Called Solana Recovery Says Layer Brett Is The Next 100x Crypto

The post Trader Who Called Solana Recovery Says Layer Brett Is The Next 100x Crypto appeared on BitcoinEthereumNews.com. Hype is surging as the next 100x crypto narrative takes hold, and Layer Brett ($LBRETT) is at its center. Currently in presale with a price of $0.0047, Layer Brett’s Ethereum Layer 2 technology and explosive staking rewards are drawing attention from crypto traders who previously called the Solana recovery.  With early access still open, some analysts are predicting $LBRETT could deliver 100x returns, offering a blend of meme culture, true utility, and a massive $1 million giveaway. This project is not only about fun—it’s about capturing real value through next-generation blockchain innovation. Where meme meets mechanism: Layer Brett presale positions $LBRETT as the Next 100x crypto Layer Brett is not just another memecoin: it stands apart as a Layer 2 crypto, leveraging off-chain processing for faster transactions and ultra-low gas fees. Unlike Shiba Inu, which has focused on token burns and ecosystem upgrades, or Pepe, which remains driven by volatility without significant technical progress, Layer Brett is built for performance and scale.  Brett (original) on Base had meme appeal but lacked real utility, while Layer Brett delivers both meme power and actual blockchain scalability. Here are some of its unique features driving investors’ attention: Built on Ethereum Layer 2: Near-instant, low-cost transactions and high security. Presale access: Buy $LBRETT early using ETH, USDT, or BNB—current price $0.0042. Massive staking rewards: Early adopters can earn over 20,000% APY, with some rates topping 55,000%. Community-first approach: A $1 million giveaway and transparent tokenomics. How $LBRETT rewards early buyers in the Next 100x crypto hunt Presale participants in Layer Brett can stake $LBRETT immediately through the dApp, taking advantage of staking yields that dwarf those available from Dogecoin, Bonk, or even Solana. Early buyers benefit from amplified rewards, reflecting Layer Brett’s focus on incentivizing active participation. The project’s transparent tokenomics—10 billion total supply,…
Solana koers breekt boven $200 door stijgend driehoekspatroon

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Solana koers beweegt sinds het voorjaar in een stijgend driehoekspatroon. Deze technische formatie ontstaat wanneer de bodems steeds hoger liggen, terwijl de weerstand op een vast niveau blijft. Analist Ali Martinez wees erop dat dit vaak een voorbode is van een uitbraak. Volgens hem lag de focus op de zone rond $200. Inmiddels is de Solana koers boven deze weerstand gebroken. Kan de Solana koers hierdoor verder omhoog uitbreken? Solana koers in technisch patroon Het patroon dat zichtbaar is op de grafiek laat hogere bodems zien sinds het voorjaar van 2025. Dit wijst op aanhoudende koopdruk van bulls. De bears probeerden eerder rond de $200 weerstand te houden, maar de candles sloten steeds hoger. Ali Martinez gaf aan dat hij rond $185 een gunstig instapgebied zag voor holders. Dat niveau diende volgens hem als basis voor accumulatie. Vanuit de Fibonacci retracement niveaus volgen potentiële doelen op $240, $280 en $360. Deze niveaus gelden als logische zones waar bulls winst kunnen nemen. Met de recente stijging beweegt de Solana koers nu boven $209. Daarmee is ook de maandelijkse winst aanzienlijk: +17,53%. I told you when to buy Solana $SOL. Now I’m telling you, hold it until $360! https://t.co/rVSo3KhjNZ pic.twitter.com/0h2hrEsJPS — Ali (@ali_charts) August 23, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Solana koers breekt boven $200 door stijgend driehoekspatroon document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); VanEck werkt aan eerste spot Solana ETF Naast de technische analyse speelt ook institutioneel nieuws mee. Vermogensbeheerder VanEck heeft een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC voor een spot Solana ETF. Dit product, de VanEck JitoSOL ETF, zou beleggers niet alleen directe blootstelling aan SOL bieden, maar ook staking rewards via liquid staking. VanEck gaf aan dat de aanvraag het resultaat is van acht maanden overleg met de SEC. Het doel is om een gereguleerd fonds te creëren dat elementen van decentralized finance combineert met de traditionele financiële sector. Dit maakt het voor institutionele beleggers makkelijker om toegang te krijgen tot Solana, zonder zelf tokens te hoeven holden of te staken. Stakingprovider Jito, partner in dit initiatief, zei dat de ETF de toegang tot Solana moet vergroten. Voor de bredere markt zou dit een stap zijn richting meer liquiditeit en betere aansluiting tussen DeFi en klassieke markten. We’ve been very selective with our single-token ETF filings this year, but today’s S-1 for the VanEck JitoSOL ETF matters: the first proposed spot Solana ETF backed fully by liquid staking, combining SOL exposure with staking rewards in a regulated, liquid wrapper. If listed, it… https://t.co/E9VIC2rnSl — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) August 22, 2025 Groeiende rol van Solana in wereldwijde handel Solana’s oprichter Anatoly Yakovenko schetste eerder een bredere visie voor het netwerk. Hij vergeleek Google met een bibliotheek en Solana met een wereldwijde marktplaats. Daarmee benadrukte hij dat het project zich niet alleen richt op dApps of betalingen, maar ook op grootschalige digitale interacties en commerciële toepassingen. Volgens Yakovenko kan Solana een fundament worden voor digitale markten waarin bedrijven, consumenten en ontwikkelaars met elkaar handelen. Door de lage transactiekosten en snelle verwerking wil het netwerk schaalbare oplossingen brengen voor wereldwijde digitale handel. De lancering van nieuwe applicaties binnen gaming, NFT’s en real world assets past in dit bredere plaatje. Het ecosysteem breidt zich gestaag uit, waarbij Solana steeds vaker wordt gezien als infrastructuur voor commerciële toepassingen in plaats van enkel een platform voor developers. Amen to that!@SALTConference @aeyakovenko @Scaramucci pic.twitter.com/ALjYNwMeJu — Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) August 22, 2025 Wat betekent dit voor de komende maanden De combinatie van technische signalen en institutionele initiatieven maakt Solana interessant in 2025. Het stijgende driehoekspatroon wijst op sterke vraag en mogelijke doorbraak boven $200, die inmiddels is gerealiseerd. Fibonacci niveaus laten zien dat er ruimte is voor hogere zones, met $240 en $280 als volgende logische stappen. De aanvraag van VanEck voor een spot Solana ETF kan daarbij extra vraag creëren vanuit traditionele beleggers. Het integreren van staking in een gereguleerd fonds is nieuw en zou een voorbeeld kunnen worden voor andere tokens. Tegelijkertijd positioneert Solana zich steeds sterker als blockchain voor grootschalige digitale handel. Het netwerk wil meer zijn dan een plek voor dApps: het ambieert een rol als digitale marktplaats voor uiteenlopende transacties wereldwijd. De komende periode zal duidelijk maken of de bulls erin slagen om de volgende weerstanden richting $240 en hoger te bereiken en of de VanEck ETF goedkeuring krijgt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Solana koers breekt boven $200 door stijgend driehoekspatroon is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Dogecoin and Shiba Inu Lose Appeal In Backdrop of This Ethereum Layer 2 Project

The post Dogecoin and Shiba Inu Lose Appeal In Backdrop of This Ethereum Layer 2 Project appeared on BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin (DOGE) and Shiba Inu (SHIB) have dominated the meme coin scene for years, but both are now losing their shine as crypto users look for real utility and better technology. The current presale of Layer Brett (LBRETT) is making waves in the community, with analysts forecasting it as the next 100x altcoin, while DOGE trades near $0.22 and SHIB hovers at $0.00001328. The difference? Layer Brett leverages Ethereum Layer 2 innovation, offering near-instant transactions, dramatically reduced gas fees, and a scalable ecosystem that outpaces both Dogecoin and Shiba Inu. Unlike DOGE and SHIB, which both face congested chains and high fees, Layer Brett processes activity off-chain for speed and anchors security on Ethereum. This means users enjoy low gas fee crypto transactions and lightning-fast confirmations, a critical advantage as Layer 2 blockchains are projected to process over $10 trillion annually by 2027. How LBRETT rewards early buyers and beats DOGE at its own game Early adoption is everything in crypto, and Layer Brett’s (LBRETT) presale gives users access at just $0.0047 per token. With ETH, USDT, and BNB accepted, and wallet support for both MetaMask and Trust Wallet, entry is seamless. Compare that to Dogecoin and Shiba Inu, whose main appeal is price nostalgia and meme status, not cutting-edge technology. Staking crypto with LBRETT stands out: Presale buyers can lock in APYs over 2,480% (correct at the time of writing), far outstripping static meme tokens like DOGE. With a fixed supply of 10 billion tokens and transparent tokenomics—25% reserved for staking—early backers are set up for potentially explosive DeFi rewards. Main selling points of Layer Brett: – Built on Ethereum Layer 2 for high-speed, scalable, and secure transactions – Staking rewards over 2,480% APY for early buyers – Ultra-low entry price with presale access at $0.0047 – Community-first project…
EstateX Launches Second Tokenized Offering Following Rapid Sell-Out

The post EstateX Launches Second Tokenized Offering Following Rapid Sell-Out appeared on BitcoinEthereumNews.com. EstateX, the property tokenization platform which allows people to invest in real-estate for as little as $100, has signed a strategic tokenization partnership with global hospitality leader Melia Branded Resorts in Cape Verde to bring a luxury beachfront resort in Cape Verde on-chain as its second U.S. property offering. This follows the overwhelming success of the first U.S launch, which sold out in 5-minutes, and a recent record 323ml FDV token launch. The offering is facilitated in collaboration with DNA Fund, co-founded by blockchain veteran and USDT co-founder Brock Pierce.  Melia, a globally recognized hospitality brand, has 300+ hotels across 30+ countries. This agreement unlocks significant opportunities for tokenizing high-value resort properties, enabling retail and institutional investors to access luxury real estate through fractional ownership and smart contract infrastructure built on the EstateX blockchain. Bart de Brujin, co-founder of EstateX said: “Melia’s global presence and commitment to innovation align perfectly with our vision for a more inclusive and efficient property investment ecosystem.” Steve Craggs, the newly appointed Web2 CEO of EstateX and former CEO of RE/MAX England & Wales said: “This partnership and offering are part of our blueprint to make premium real estate accessible on-chain with the speed, liquidity, and transparency Web3 investors expect.” Charlie King (Chief Operating Officer of Melia Branded Hotels and Resorts – Cape Verde) said: “As operator of several Meliá branded hotels in Cape Verde we are delighted with this new partnership with EstateX. They are bringing a very unique opportunity for ownership shares in prime luxury beachfront hotel properties through their highly innovative model.” EstateX’s unique approach blends deep industry partnerships, cutting-edge AI, and a fully integrated blockchain ecosystem to redefine how real-world properties are accessed, tokenized, and traded on-chain. They recently announced their roadmap, which focuses on expanding global property listings, launching their…
Unexpected Statement from Senior FED Official: “It is Not Guaranteed that the Next FED Interest Rate Decision Will Be a Cut”

The post Unexpected Statement from Senior FED Official: “It is Not Guaranteed that the Next FED Interest Rate Decision Will Be a Cut” appeared on BitcoinEthereumNews.com. Speaking to Bloomberg during the Jackson Hole Economic Symposium, Boston Fed President Susan Collins stated that the interest rate decision to be taken at the next Fed meeting is not yet clear. Collins emphasized that while labor market growth has slowed, economic fundamentals remain solid, adding, “This is a complex picture. We need to balance both the potential rise in unemployment and the risks of inflation.” Collins stated that monetary policy is currently “moderately restrictive,” which is appropriate given current conditions. However, he argued that data releases in the next four weeks will be critical. “We’ll see more data before we make a decision,” he added. “Nothing is certain right now; all options are on the table.” The Boston Fed President stated that they are closely monitoring the inflationary pressures of tariffs. Collins said, “Tariffs have a broad impact on intermediate goods, not just direct imports. Therefore, we expect inflation to remain elevated until the end of the year. My baseline scenario is for it to decline next year, but I don’t rule out the possibility of a more persistent impact.” Regarding the labor market, Collins noted that employment growth has slowed, but some indicators remain strong. “If the risk of layoffs increases, it may be appropriate to reduce the restrictive nature of policy,” he said. *This is not investment advice. Follow our Telegram and Twitter account now for exclusive news, analytics and on-chain data! Source: https://en.bitcoinsistemi.com/unexpected-statement-from-senior-fed-official-it-is-not-guaranteed-that-the-next-fed-interest-rate-decision-will-be-a-cut/
KAJ Labs Integrates Hive MCP To Power AI Agents With Real-Time Blockchain Context

The post KAJ Labs Integrates Hive MCP To Power AI Agents With Real-Time Blockchain Context appeared on BitcoinEthereumNews.com. Hive Intelligence, a blockchain infrastructure platform that provides AI agents with integrated access to real-time on-chain data, today announced a strategic collaboration with KAJ Labs, a decentralized research company designed to advance AI and blockchain technology. With partnership, KAJ Labs is well-positioned to advance its vision of developing the Web3 world, where blockchain and artificial intelligence efficiently combine to power innovative enterprise tools. Hive Intelligence is a blockchain infrastructure network with expertise in enabling AI agents to interact with real-time, cross-chain blockchain data via an integrated API. On the other hand, KAJ Labs is an innovative research firm specializing in building advanced solutions in blockchain, AI, and Web3 infrastructure. It is the company that developed the on-chain business platform Atua AI. New Integration: @KaJLabs is integrating Hive MCP. With Hive MCP, KaJ Labs will power its Lithosphere ecosystem with real-time onchain intelligence, supercharging AI-powered cross-chain tools like Imagen, Colle AI, and AGII. pic.twitter.com/l6ebzzBelt — Hive Intelligence (@Hive_Intel) August 23, 2025 KAJ Brings Real-Time Data to its Lithosphere Using Hive MCP The core of this alliance is the integration of Hive MCP (Model Context Protocol) infrastructure into KAJ Labs’ Lithosphere platform. By incorporating Hive’s decentralized computational capabilities, KAJ Labs is well equipped to power its Lithosphere (AI-driven cross-chain) ecosystem with real-time on-chain intelligence and supercharge the functionalities of its AI-powered multi-chain tools, like Imagen, Colle AI, etc. With this synergy, KAJ Labs leverages Hive MCP infrastructure to power its AI agents with a powerful ability to evaluate and respond to a broad range of changes in on-chain activities. The infusion of Hive Intelligence powers KAJ Labs’ AI agents with real-time learning, adapting, and making contextual-conscious decisions; a development that enables them to enhance people’s experiences in the Web3 space. Hive’s real-time, LLM cross-chain blockchain data, which provides in-depth comprehension of on-chain…
