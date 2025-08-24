VS wil digitale identiteit in smart contracts

Het Amerikaanse Ministerie van Financiën onderzoekt plannen om identiteitscontroles rechtstreeks in DeFi-smart contracts te verwerken. Daarmee moet de naleving van KYC- en AML-regels soepeler verlopen. Het voorstel klinkt efficiënt, maar zorgt tegelijk voor grote zorgen over privacy, toegankelijkheid en de fundamentele waarden waarop DeFi is gebouwd. Wat houdt DeFi regulering door de VS in? Digitale identiteitsverificatie en naleving De Verenigde Staten proberen de discussie rond DeFi-regulering concreet te maken door digitale identiteitsverificatie direct te koppelen aan smart contracts. Het idee is dat witwassen en andere financiële misdrijven eenvoudiger kunnen worden tegengegaan als de controleprocessen grotendeels automatisch verlopen. Voorstanders zien dit als een kans om DeFi eindelijk een steviger plek te geven in de financiële wereld, omdat het de sector betrouwbaarder zou maken in de ogen van toezichthouders en institutionele investeerders. Maar er blijft een grote vraag hangen: DeFi, dat altijd draaide om openheid en pseudonimiteit, staat daarmee voor de uitdaging om deze stap te overleven. De GENIUS Act als basis Het voorstel komt voort uit de bredere GENIUS Act, die in de zomer van 2025 werd aangenomen. Deze wet verplicht het Amerikaanse Ministerie van Financiën om te onderzoeken hoe digitale activa beter gereguleerd kunnen worden, met speciale aandacht voor stablecoins en DeFi. In het consultatiedocument dat volgde, worden verschillende methodes genoemd om identiteitscontroles in te bouwen: van overheidspassen en biometrische verificatie tot digitale wallet-certificaten. De bedoeling is dat compliance daarmee grotendeels automatisch in de code zelf wordt verwerkt, zodat er minder ruimte is voor misbruik en handmatige controle. Tegelijk plaatst dit de sector voor fundamentele dilemma’s. Het open karakter van DeFi, waar iedereen zonder toestemming kan deelnemen, zou door verplichte identiteitschecks sterk veranderen. Daarmee raakt de discussie niet alleen aan technische haalbaarheid, maar ook aan de vraag welke waarden en principes voorrang krijgen in de toekomst van de sector. Pursuant to the GENIUS Act, the Treasury Department has issued a “Request for Comment on Innovative Methods To Detect Illicit Activity Involving Digital Assets.” Among the various methods, Treasury includes “Digital Identity Verification” particularly “by decentralized finance… pic.twitter.com/jIkvDco8Ql — Laz (@LazPieper) August 16, 2025 Voorstanders: naleving en veiligheid via digitale identiteit Aan de kant van de voorstanders klinkt het argument dat digitale identiteit juist de veiligheid van DeFi kan vergroten. Door realtime toezicht zouden verdachte transacties direct kunnen worden tegengehouden en zouden sanctieregels beter kunnen worden toegepast. Volgens deze visie maakt DeFi regulering het mogelijk om de sector te laten doorgroeien zonder dat het een schuilplaats wordt voor misbruik. Daarbij wordt gewezen op technologische oplossingen, zoals versleuteling op rij-niveau, die ervoor moeten zorgen dat alleen de strikt noodzakelijke gegevens bewaard blijven en de rest onmiddellijk wordt verwijderd. Zo zou de kans op misbruik van persoonlijke informatie beperkt blijven. Crypto’s KYC Paradox The U.S. Treasury wants digital ID checks built into DeFi smart contracts, but critics warn it won’t stop criminals. Key points: Black markets sell verified exchange accounts for as little as $30 Criminals bypass KYC while innocent users risk PII leaks… pic.twitter.com/YWt4cd2zSC — BPP | Crypto Key Media | $SUI $DMC (@Web3BPP) August 18, 2025 Kritiek: privacy en inclusiviteit onder druk in DeFi Tegenstanders waarschuwen dat de plannen de kern van DeFi dreigen uit te hollen. Zodra biometrische gegevens of officiële identiteitsbewijzen gekoppeld worden aan blockchain-wallets, is elke transactie terug te leiden naar een individu. Op die manier dreigen anonimiteit en privacy vrijwel volledig uit het systeem weg te vloeien. Ook ligt uitsluiting op de loer: mensen zonder formele documenten, zoals ongedocumenteerden of inwoners van landen met beperkte toegang tot administratieve middelen, zouden uitgesloten kunnen raken. Dat staat haaks op de belofte van DeFi als wereldwijd toegankelijk financieel systeem waarin iedereen kan deelnemen. The US Treasury is tossing around the idea of baking identity checks right into DeFi smart contracts . Sounds secure, right? But critics say it’s like putting cameras in every living room—a major privacy buzzkill. Imagine needing a government ID or biometric scan just to make a… pic.twitter.com/nwy7qSKXjx — Seven Crypto (@SevenWinse) August 24, 2025 Mogelijke alternatieven: zero-knowledge proofs en DID Toch zijn er ook alternatieve routes die worden onderzocht. Technieken als zero-knowledge proofs (ZKP) maken het mogelijk om aan te tonen dat iemand voldoet aan bepaalde regels zonder de identiteit zelf openbaar te maken. Daarnaast bestaan er decentralized identity (DID)-oplossingen, waarmee gebruikers slechts specifieke kenmerken hoeven te delen in plaats van al hun persoonlijke gegevens. Dergelijke opties kunnen dienen als brug tussen de harde eisen van naleving en de oorspronkelijke idealen van DeFi. De toepassing van deze technologieën bevindt zich nog in een vroege fase, waardoor hun grootschalige inzet onzeker blijft of deze technologieën al op grote schaal bruikbaar zijn. Voorlopig blijft de vraag dus hoe streng DeFi regulering uiteindelijk wordt en hoe de balans gevonden kan worden. DeFi regulering tussen naleving en vrijheid De Amerikaanse plannen voor digitale identiteit in smart contracts laten zien hoe ingewikkeld de balans is tussen veiligheid en vrijheid. Strakkere regels geven de sector meer betrouwbaarheid en trekken nieuwe partijen aan, maar leggen tegelijk druk op privacy, inclusiviteit en het open karakter van DeFi. Dat er gezocht wordt naar oplossingen als ZKP en DID toont dat de sector niet stilzit en hard zoekt naar een middenweg. Het zal het decentrale en privacy gerelateerde onderdeel van cryptocurrency in ieder geval stevig kunnen gaan beinvloeden in de toekomst. 