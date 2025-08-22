2025-08-25 Monday

Uniswap Whales Are Dumping – Can UNI Survive the Next Correction?

The post Uniswap Whales Are Dumping – Can UNI Survive the Next Correction? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Altcoins Uniswap’s UNI token is locked in a tense battle between buyers and sellers, with analysts warning that mounting pressure from whales is preventing the asset from breaking higher. At press time, UNI trades near $10.24 after weeks of choppy action. Market watcher Boris Vest highlighted that the token has been trapped in a wide band ever since its 2021 peak. His analysis points to two critical price zones where traders could face mass liquidations: around $13.50 for short positions and close to $8.00 for longs. While demand from retail traders remains strong, large holders appear to be quietly selling into rallies using well-placed limit orders. Vest noted that long-term wallets have been moving coins back into circulation, a classic sign that profit-taking is underway. At the same time, short-term speculators have re-entered the market near recent highs. According to Vest, this sets the stage for a “stress test” in the coming weeks, with a pullback looking like the natural next step before UNI can attempt another sustained rally. The information provided in this article is for informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. Coindoo.com does not endorse or recommend any specific investment strategy or cryptocurrency. Always conduct your own research and consult with a licensed financial advisor before making any investment decisions. Author Alexander Zdravkov is a person who always looks for the logic behind things. He is fluent in German and has more than 3 years of experience in the crypto space, where he skillfully identifies new trends in the world of digital currencies. Whether providing in-depth analysis or daily reports on all topics, his deep understanding and enthusiasm for what he does make him a valuable member of the team. Related stories Next article Source: https://coindoo.com/uniswap-whales-are-dumping-can-uni-survive-the-next-correction/
Aktsia
Aktsia
Flow Blockchain TVL Hits Record $68 Million on Disney NFT Push

The post Flow Blockchain TVL Hits Record $68 Million on Disney NFT Push appeared on BitcoinEthereumNews.com. Flow blockchain recorded its strongest quarter to date, with total value locked climbing to an all-time high of about $68 million in the three months to June, up 46% from the previous quarter, according to a new Messari report Flow blockchain recorded its strongest quarter to date, with total value locked climbing to an all-time high of about $68 million in the three months to June, up 46% from the previous quarter, according to a new Messari report. The network’s DeFi resurgence coincided with a 473% jump in smart-contract deployments, while stablecoin supply expanded 29.5%, driven largely by PayPal’s PYUSD. Operational metrics improved sharply after the March rollout of the Crescendo upgrade, which brought Ethereum Virtual Machine equivalence and new liquidity bridges. Average daily transactions have risen 602% since integrating LayerZero, Messari said. Momentum was further bolstered by a partnership between Disney Pinnacle and Disney+, giving the streaming service’s roughly 50 million subscribers access to monthly non-fungible tokens minted on Flow. A second upgrade, dubbed Forte, is slated for October and is expected to add additional scaling features. This is an AI-generated article powered by DeepNewz, curated by The Defiant. For more information, including article sources, visit DeepNewz. Source: https://thedefiant.io/news/blockchains/flow-blockchain-tvl-hits-record-68-million-on-disney-nft-push-bf396212
Aktsia
Aktsia
Powell’s Jackson Hole-toespraak: markten kijken gespannen vooruit

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De financiële markten staan vandaag vooral in het teken van de jaarlijkse conferentie in Jackson Hole, waar Fed-voorzitter Jerome Powell vanmiddag zijn langverwachte toespraak zal houden. Beleggers en analisten volgen het evenement op de voet, omdat de speech richting kan geven aan het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Afnemende hoop op snelle renteverlaging Lange tijd rekenden markten bijna zeker op een renteverlaging in september. In juli lag de kans volgens de futuresmarkt nog op ruim 90 procent. Inmiddels is dat optimisme echter afgezwakt: de kans wordt nu ingeschat op ongeveer 73 tot 79 procent. De reden daarvoor ligt in recente economische signalen. De groothandelsprijzen stegen vorige maand tot het hoogste niveau in drie jaar, wat wijst op aanhoudende inflatiedruk. Tegelijkertijd blijft de werkloosheid historisch laag, waardoor de Fed minder haast lijkt te hebben om de rente te verlagen. INFLATION Here’s the data worrying investors: Inflation in the USA remains high despite steady interest rates. Many expect the Fed to maintain current rates longer, impacting the economy. However, there’s a 75% chance of a rate cut in September, per consensus. I’m not… pic.twitter.com/lE67rNpP5l — TokenTide (@TokenTideCrypto) August 22, 2025 Economische signalen en marktreacties De combinatie van stijgende prijsdruk en een verslechterde arbeidsmarkt maakt de afweging voor Powell complex. Terwijl consumenten nog steeds blijven uitgeven en de woningmarkt toch veerkrachtig oogt, zijn er ook tekenen van verzwakking, zoals een lagere banengroei in de afgelopen maanden. Deze gemengde data zorgen voor onzekerheid bij beleggers. De aandelenmarkten lieten dat deze week duidelijk zien: de Nasdaq verloor ruim 2 procent, de S&P 500 daalde meer dan 1 procent, en ook de Dow Jones sloot lager. Terrible numbers in Aug #JobsReport and it gets worse with the increasingly suspicious “revisions”… Here’s a deep-dive, plain English with what you need to know… pic.twitter.com/3Pdba7u1gb — E.J. Antoni, Ph.D. (@RealEJAntoni) September 1, 2023 Deze dalingen weerspiegelen ook duidelijk in de crypto markt, waar Bitcoin, Ethereum en veel andere coins de afgelopen week een neerwaartse trend tonen. Zowel Bitcoin en altcoins gaan de laatste tijd langzaam naar beneden. Bron: CoinGecko   Tegelijkertijd bleef de obligatiemarkt relatief rustig, met beperkte bewegingen in de Amerikaanse tienjaarsrente rond de 4,2 tot 4,3 procent. Analisten waarschuwen echter dat de speech van Powell vandaag alsnog flinke schommelingen kan veroorzaken, zeker omdat de liquiditeit in de zomer lager is dan normaal. Wat denk jij? Komen er rente verlagingen? En wat zal dat voor invloed hebben op crypto? Word vandaag nog lid van onze Discord-community en praat live mee over Powell’s speech, deel inzichten en ontdek kansen samen met andere crypto experts. Politieke druk en onafhankelijkheid Naast economische data speelt ook de politieke context een rol. Powell ligt onder een vergrootglas door druk vanuit Washington. President Trump heeft recentelijk openlijk gepleit voor renteverlagingen en leverde stevige kritiek op het beleid van Powell en de centrale bank. Hij en Powell staan niet op goede voet met elkaar en hebben zeer uiteenlopende ideeën over hoe de Amerikaanse economie moet worden bepaald.   Ook binnen de Fed zelf is er onrust, onder meer door de oproepen tot het aftreden van gouverneur Lisa Cook. Voor Powell is het daarom een uitdaging om zowel de markten als de politiek tegemoet te treden, zonder de onafhankelijkheid van de Fed in twijfel te laten trekken. BREAKING: A Department of Justice official appointed by President Trump has called for Federal Reserve Chairman Jerome Powell to remove Democratic Federal Reserve Governor Lisa Cook, who faces a criminal referral for alleged mortgage fraud from FHFA Director Bill Pulte. pic.twitter.com/UPeJUcSNon — Officer Lew (@officer_Lew) August 21, 2025 Vooruitblik: alle ogen op Jackson Hole Vanmiddag om 16:00 uur Nederlandse tijd zal Powell spreken in Jackson Hole en meer duidelijkheid geven over de koers van de Amerikaanse centrale bank. Of hij expliciet zal hinten op een renteverlaging in september is nog onzeker. De markten wachten gespannen af hoe de boodschap van Powell de toon voor de komende maanden zal zetten. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Powell’s Jackson Hole-toespraak: markten kijken gespannen vooruit is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Aktsia
Aktsia
MetaMask to Launch mUSD Stablecoin on Ethereum and Linea in 2025

The post MetaMask to Launch mUSD Stablecoin on Ethereum and Linea in 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. MetaMask, the self-custodial crypto wallet owned by Consensys, said Thursday it will launch a dollar-backed stablecoin called MetaMask USD (mUSD). MetaMask said on Thursday that the stablecoin will be issued by Bridge, an issuance and orchestration platform for stablecoins that was acquired by the payments platform Stripe, and will be powered by the liquidity platform M0.  MUSD will be integrated into the MetaMask wallet, allowing use of the stablecoin across Web3 applications. MetaMask said the stablecoin is designed for cross-chain use through M0’s liquidity network. The stablecoin will debut later in 2025 on the Ethereum blockchain and the Linea network, an Ethereum Virtual Machine (EVM) equivalent layer-2 bootstrapped by Consensys.  Source: MetaMask MetaMask introduces the wallet-native stablecoin The company said the stablecoin is positioned to play a major role in Linea’s decentralized finance (DeFi) ecosystem.  MetaMask said the token will be backed 1-to-1 with dollar-equivalent reserves and integrated into wallet features including swaps, on-ramps and bridging. The company also plans to launch a MetaMask Card later this year in partnership with Mastercard, enabling users to spend mUSD in everyday transactions. MetaMask said that a wallet-native, self-custodial stablecoin will enhance the experience of users who regularly on-ramp, hold, trade, lend and spend value using MetaMask. The company said this “simplifies the Web3 and self-custodial journey.” Gal Eldar, product lead at MetaMask, said the new stablecoin lowers barriers for users entering the Web3 space. Eldar said it reduces the costs and simplifies the onboarding process. He added that the stablecoin will allow users to move their funds onchain, deploy them into DeFi and spend them in everyday transactions.  Related: Judge unfreezes $57M in stablecoins linked to Libra token scandal United States’ GENIUS Act paves the way for stablecoins Citing the recently signed Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act,…
Aktsia
Aktsia
Investor loses 783 bitcoins in one transaction

The post Investor loses 783 bitcoins in one transaction appeared on BitcoinEthereumNews.com. A cryptocurrency investor lost nearly $91 million worth of Bitcoin in a single transaction after falling victim to a sophisticated scam. The incident occurred on Tuesday, August 19, 2025, at 11:06 UTC, according to blockchain investigator ZachXBT.  The victim was tricked by fraudsters posing as customer support for a major crypto exchange and a hardware wallet provider. Believing the impostors were legitimate, the investor shared access credentials, enabling the scammers to drain 783 Bitcoin from the wallet within minutes. ZachXBT revealed the theft on X Thursday, calling it one of the largest Bitcoin losses caused by a social engineering attack. Notably, the wallet address that first received the stolen funds appeared “clean,” showing no prior links to hacks or illicit activity—suggesting the attacker carefully planned the heist to avoid immediate detection. Launderer hides trail with privacy wallet The thief quickly moved to hide their tracks. A day after the $91 million heist, the stolen Bitcoin began flowing into Wasabi Wallet, a well-known Bitcoin privacy tool. Using Wasabi’s CoinJoin feature, the funds were bundled with other users’ transactions, scrambled, and redistributed. This process makes it difficult to match the original inputs with outputs, creating a smokescreen that complicates investigators’ efforts to follow the trail from victim to thief. The tactic is a familiar one. Blockchain analysts say the goal is clear: launder the coins until they appear clean and sizable enough to offload through exchanges or over-the-counter (OTC) brokers without drawing suspicion. So far, the laundering is ongoing. Small amounts are being siphoned off from the main stash, likely as test runs to check whether exchanges or services block the funds. If not, larger moves may follow. Interestingly, blockchain investigator ZachXBT ruled out the Lazarus Group, North Korea’s notorious state-backed hackers responsible for some of the biggest crypto heists in history.…
Aktsia
Aktsia
Expert Predicts Explosive Growth Ahead

The post Expert Predicts Explosive Growth Ahead appeared on BitcoinEthereumNews.com. The cryptocurrency world is buzzing with anticipation as September approaches, with many investors closely watching for signs of market movement. Anthony Pompliano, a prominent figure in the crypto space, has shared a compelling outlook, suggesting a significant Bitcoin rally September. His insights, stemming from his role as founder and CEO of Professional Capital Management, offer a strategic perspective on what could be an exciting period for BTC holders. Why Expect a Bitcoin Rally September? Pompliano, in a recent interview with CNBC, highlighted that Bitcoin currently finds itself in an “oversold zone.” This technical indicator often suggests that an asset’s price has dropped below its intrinsic value, potentially signaling an upcoming rebound. Historically, August tends to be a quieter month for investor participation across various markets, including crypto. However, the narrative shifts dramatically as we enter the latter part of the year. Pompliano points to late Q3 and early Q4 as historically optimal times for investors to engage with Bitcoin. This seasonal pattern, coupled with the oversold status, sets the stage for a potential surge in buying activity. Oversold Conditions: Bitcoin’s current state indicates a potential undervaluation. Seasonal Trends: August is typically slow, paving the way for increased activity in September. Optimal Investment Window: Late Q3 and early Q4 are historically favorable for BTC investment. Driving Forces: Interest Rates and Corporate Buying Fueling the Bitcoin Rally September Beyond seasonal patterns, Pompliano identifies additional catalysts that could significantly bolster short-term demand for BTC. One major factor is the increasing likelihood of a U.S. interest rate cut in September. Such a move by the Federal Reserve often makes riskier assets, like cryptocurrencies, more attractive to investors seeking higher returns in a lower-yield environment. Moreover, the potential for increased corporate buying pressure could provide a substantial boost. As more institutions and companies recognize Bitcoin’s…
Aktsia
Aktsia
Best Crypto Presale 2025 – MAGACOIN FINANCE Beats Solana & Bitcoin With 40x ROI

Aktsia
Aktsia
Ripple Takes on Circle in Japan’s Growing Stablecoin Market with RLUSD Launch

TLDR Ripple and SBI Holdings signed a memorandum of understanding to distribute RLUSD stablecoin in Japan by Q1 2026 SBI VC Trade will serve as the distributor under Japan’s new Electronic Payment Instruments Exchange Service Provider license RLUSD has a current market cap of $667 million and is fully backed by U.S. dollar deposits and [...] The post Ripple Takes on Circle in Japan’s Growing Stablecoin Market with RLUSD Launch appeared first on CoinCentral.
Aktsia
Aktsia
Exploring Noya — The Omnichain Yield Optimizer With AI-driven Voice Interface

Aktsia
Aktsia
Shangao Holdings Issues $40M Tokenized Notes on HashKey Chain

Aktsia
Aktsia

