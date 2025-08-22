2025-08-25 Monday

Insider trading allegations grow as small wallet group dumps $24M of Kanye's YZY token

Thirteen wallets have reportedly pocketed more than $24 million from trading the YZY token, a Kanye West-linked cryptocurrency launched this week on Solana, according to blockchain data providers Nansen data and Dune Analytics.  As reported by Cryptopolitan, the YZY token was introduced on Thursday, backed by the rapper who was caught on record saying memecoins […]
XRP Volume Steadies $10–20B | Lummis Hints Crypto Bill 2025

The post XRP Volume Steadies $10–20B | Lummis Hints Crypto Bill 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. XRP Trading Volume Stabilizes Between $10–20B, Signaling Market Resilience According to market analyst Daniel Markson, XRP’s trading volume is showing signs of stabilization, consistently hovering in the $10–20 billion range.  Source: Daniel Markson This development comes after a period of heightened volatility in the cryptocurrency market, where rapid price swings and fluctuating trading activity have sparked both investor caution and speculation about XRP’s near-term outlook with the altcoin already slipping below the psychological price of $3.  Markson pointed out, “Over the past 3 months, XRP has shown notable spikes in both trading volume and price: Volume peaked mid-May above $20B, followed by a period of reduced activity. July brought renewed momentum with volume surging past $40B, aligning with XRP’s price rally toward the $3.60 mark.” The analyst observes that sustained trading within this range indicates a consolidation phase, as the market absorbs recent gains and recalibrates investor sentiment.  Notably, stable volume reflects market health, showing buyers and sellers in balance and often foreshadowing more predictable price movements. This stabilization signals a strong foundation for traders and institutions. Historically, sustained double-digit billion-dollar volumes enable significant market moves while preserving liquidity, allowing large trades without extreme price swings, crucial for institutional participation and large-scale investments. Therefore, XRP’s stability is being driven by growing adoption in cross-border payments, strategic partnerships with financial institutions, and increasing regulatory clarity in key markets.  Coupled with recent technical upgrades that boost transaction efficiency, these developments are strengthening confidence among both retail and institutional investors. Senator Lummis Sets Timeline for Federal Crypto Legislation Amid Market Optimism The U.S. crypto landscape may soon experience a significant regulatory shift. According to crypto market observer SMQKE, Senator Cynthia Lummis has outlined a potential timeline for the passage of the long-anticipated Crypto Market Structure Bill, suggesting it could become law by Thanksgiving…
Strategy Buys Bitcoin Without Moving Market Price, Says Executive

TLDR Strategy holds over 629,000 Bitcoin valued at approximately $70.85 billion. The company claims its Bitcoin purchases do not influence the market price. Strategy uses over-the-counter desks to avoid public market disruption. Shirish Jajodia confirmed the company buys Bitcoin proportionally to market liquidity. Bitcoin’s price has shown mixed reactions after Strategy’s major acquisitions. Michael Saylor’s [...] The post Strategy Buys Bitcoin Without Moving Market Price, Says Executive appeared first on CoinCentral.
Crypto News LIVE : Powell Speech Today, Bitcoin Price, XRP Price, FED Meeting, Jackson Hole Speech and More

The post Crypto News LIVE : Powell Speech Today, Bitcoin Price, XRP Price, FED Meeting, Jackson Hole Speech and More appeared first on Coinpedia Fintech News August 22, 2025 11:30:53 UTC What to Expect from Powell’s Speech Today All eyes are on Fed Chair Jerome Powell’s Jackson Hole speech, where he may walk back the Fed’s 2020 dovish framework. Big banks are split. Goldman expects a September rate cut, while Barclays sees December. Adding to market jitters, Trump has teased a …
Vandaag zou alles kunnen veranderen voor Bitcoin

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De financiële markten wachten gespannen op de speech van Jerome Powell tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole, Wyoming. Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat hij als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank een toespraak houdt op dit prestigieuze podium. Voor beleggers is het niet alleen een moment van afscheid, maar vooral een kans om signalen te krijgen over de toekomst van het monetaire beleid en de impact daarvan op aandelen, obligaties en Bitcoin. WHY POWELL’S SPEECH TOMMOROW AT JACKSON HOLE 2025 COULD MOVE MARKETS ? The Jackson Hole Economic Symposium is a prestigious annual three-day conference hosted by the Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole, Wyoming. Powell Speech: Fed Chair Jerome Powell is… pic.twitter.com/bVj9WWlUfR — Bull Theory (@BullTheoryio) August 21, 2025 Het podium van Jackson Hole Jackson Hole staat bekend als de plek waar centrale bankiers, economen en beleidsmakers hun visie delen en soms baanbrekende veranderingen aankondigen. Eerdere toespraken van Powell lieten zien hoe groot de invloed van dit moment kan zijn. In 2021 stelde een gematigde toon de markten gerust en volgde een periode van groei, terwijl een jaar later een strenger geluid juist een stevige correctie veroorzaakte. Dit jaar zijn de verwachtingen groter dan ooit, omdat het waarschijnlijk Powells laatste optreden is in Jackson Hole. Daarmee staat niet alleen de vraag centraal of er in september een renteverlaging komt, maar ook of Powell zijn beleid en visie voor de komende jaren wil vastleggen als onderdeel van zijn nalatenschap. Jerome Powell will give his last Jackson Hole speech this Friday. While investors will listen for signals of a rate cut next month, Powell could lay out more overarching changes to the central bank’s dual mandate — and mark part of his legacy. https://t.co/hFy9VnD1ls — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 19, 2025 Rente en inflatie Binnen de Federal Reserve is er verdeeldheid. Sommige regionale voorzitters, zoals die van Cleveland en Kansas City, waarschuwen dat een renteverlaging te vroeg kan komen zolang de inflatie nog hardnekkig is. Anderen binnen het bestuur, waaronder enkele gouverneurs, pleiten juist voor versoepeling om de economie te ondersteunen. De markt zelf rekent met een kans van ruim zeventig procent op een verlaging van een kwart procentpunt. Toch blijft de onzekerheid groot. Powell kan de spanning deels wegnemen door zijn plannen duidelijk te maken, of juist nog meer vragen oproepen door vaag te blijven. Kans op renteverlaging in september. Bron: CME Group Mogelijke beleidswijziging Analisten verwachten dat Powell niet alleen over de rente zal praten, maar ook bredere lijnen kan uitzetten. Er wordt gespeculeerd dat hij de zogeheten gemiddelde inflatiedoelstelling, ingevoerd in 2020, officieel zal loslaten. Die doelstelling maakte het mogelijk om periodes van hogere inflatie toe te staan om eerdere lage inflatie te compenseren. Als deze koerswijziging wordt bevestigd, kan dit gevolgen hebben voor hoe markten inflatie en rente in de toekomst inschatten. Voor beleggers in zowel aandelen als crypto kan dit een belangrijk signaal zijn.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Vandaag zou alles kunnen veranderen voor Bitcoin document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });   Impact op Bitcoin Voor Bitcoin en andere digitale valuta kan de speech van Powell opnieuw een kantelpunt betekenen. In 2021 leidde een dovish toon tot wat sommigen een Bitcoin supercyclus noemden. Sommige analisten denken dat de omstandigheden dit jaar gunstig zijn voor een vergelijkbare opleving, mede doordat eerdere renteverlagingen al kapitaalstromen hebben aangewakkerd. Toch is niet iedereen optimistisch. Er zijn ook zorgen dat de combinatie van geopolitieke risico’s, tegenvallende economische cijfers en politieke druk in de Verenigde Staten beleggers juist terughoudend maakt. Dat kan de Bitcoin koers voorlopig onder druk houden. Op dit moment noteert Bitcoin rond de 113.000 dollar, na een daling door winstnemingen en macro-economische onzekerheid. Voor beleggers is de vraag of Powells woorden nieuw vertrouwen brengen en de koers weer hoger tillen, of dat voorzichtigheid de toon blijft zetten. Spannende balans De speech in Jackson Hole draait niet alleen om de rente van september. Het gaat ook om hoe Powell herinnerd zal worden: als de voorzitter die de markten stabiliteit gaf in onrustige tijden, of als degene die een koerswijziging te laat inzette. Voor de markten, van Wall Street tot Bitcoin, kan zijn laatste optreden richting geven voor de rest van het jaar. Het bericht Vandaag zou alles kunnen veranderen voor Bitcoin is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
CFTC Launches ‘Crypto Sprint’ to Fast-Track Trump Digital-Asset Rules

The post CFTC Launches ‘Crypto Sprint’ to Fast-Track Trump Digital-Asset Rules appeared on BitcoinEthereumNews.com. The U.S. Commodity Futures Trading Commission on 21 August launched a “Crypto Sprint Initiative” aimed at accelerating the federal regulatory framework for digital assets. Acting Chair Caroline D. Pham said the program answers President Donald Trump’s call for U.S. leadership in spot and retail crypto trading and constitutes the second phase of the agency’s digital-asset roadmap. The sprint will implement all recommendations from the President’s Working Group on Digital Asset Markets and coordinate closely with the Securities and Exchange Commission’s parallel “Project Crypto.” Key objectives include enabling immediate spot trading of cryptocurrencies on designated contract markets and clarifying leverage and margin requirements for retail investors through the CFTC’s existing authority under the Commodity Exchange Act. The agency opened two public comment periods—one this month and another in October—to collect industry and investor feedback before finalizing rule changes. “We are going to win on crypto,” Pham said, underscoring the administration’s goal of making the United States a global hub for digital-asset innovation. This is an AI-generated article powered by DeepNewz, curated by The Defiant. For more information, including article sources, visit DeepNewz. Source: https://thedefiant.io/news/regulation/cftc-launches-crypto-sprint-to-fast-track-trump-digital-asset-rules-c80c8f4c
SIX MINING Helps You Utilize ADA. The Real Story of ADA Cloud Miners Revealed

Recently, a rumor about ADA (Cardano) cloud mining has garnered significant attention within the cryptocurrency investment community.
OpenAI claims Musk Tried To Get Zuckerberg To Join His Bid To Buy ChatGPT Maker

The post OpenAI claims Musk Tried To Get Zuckerberg To Join His Bid To Buy ChatGPT Maker appeared on BitcoinEthereumNews.com. Topline Elon Musk tried to get Meta founder and CEO Mark Zuckerberg on board for his unsolicited $97.4 billion offer to purchase the non-profit that controls OpenAI earlier this year, the ChatGPT maker claimed in court filings made on Thursday, in an unusual move that came just a year and a half after the two tech billionaires feuded publicly and challenged each other to a cage fight. xAI owner and Tesla CEO Elon Musk tried to bring Meta founder and CEO Mark Zuckerberg to join his nearly $100 billion unsolicited bid for OpenAI, according to a court filing. Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved. Key Facts OpenAI’s claim was made in a filing before the Northern District of California federal court, as part of Musk and OpenAI’s ongoing legal case, which began last year after the billionaire Tesla CEO and xAI owner sued the artificial intelligence company over its bid to transition into a for-profit entity. In response to legal questions served by OpenAI, Musk “identified Mark Zuckerberg” as an individual he “communicated” with regarding “potential financing arrangements or investments” in connection with the ChatGPT-maker, the filing said. The filing noted that neither Zuckerberg nor Meta signed Musk’s letter of intent or participated in Musk’s $97.4 billion bid. As part of its filing, OpenAI urged the judge overseeing the case to order Meta to share any documents and communications related to Musk’s bid, noting: “Meta’s communications with other bidders…discussions with Musk or other bidders, would also shed light on the motivations for the bid.” In the same filing, Meta asks the court to deny OpenAI’s subpoena, claiming that the documents OpenAI is seeking should be directly obtained from Musk and any documents requested from the social media giant “are not relevant to this action.” What Do We Know…
Crypto Has An Inflation Problem

Token bloat is lowering digital asset prices and destabilizing the blockchains they live on.read more
AI Data Centers: The New Age of Computing Powerhouses

The post AI Data Centers: The New Age of Computing Powerhouses appeared on BitcoinEthereumNews.com. Luisa Crawford Aug 22, 2025 05:51 AI data centers, also known as AI factories, are transforming computing with massive GPU networks and advanced networking technologies, according to NVIDIA’s insights. As the demand for artificial intelligence (AI) continues to rise, a new kind of infrastructure is emerging to support its growth: AI data centers. These facilities, also referred to as AI factories, are designed not for traditional web hosting but for the intensive task of training and deploying AI models. According to NVIDIA’s blog, this shift is reshaping the landscape of data centers globally, with significant investments from tech giants and governments alike. Revolutionizing Data Center Architecture AI factories are distinct from conventional hyperscale data centers. They are high-performance units composed of thousands of GPUs, integrated to function as a single cohesive system. This orchestration is critical, as it determines the efficiency and capabilities of the entire setup. The network architecture needs to be advanced, utilizing technologies such as co-packaged optics, which were once considered futuristic. The complexity of these systems, far from being a drawback, is their defining feature. They require a rethinking of network connectivity to avoid breakdowns and ensure optimal performance. Achieving this involves using a layered design that can handle the rigorous demands of AI workloads. Networking Innovations for AI Traditional networking solutions are inadequate for the distributed computing needs of AI data centers. To address this, NVIDIA has introduced innovations like the NVIDIA Quantum InfiniBand, which enhances data bandwidth and reduces congestion through adaptive routing and telemetry-based controls. This technology is pivotal in managing the massive data flows required for AI training and inference processes. In addition, NVIDIA’s Spectrum-X Ethernet offers a new approach to networking, tailored specifically for the challenges of AI. This system provides lossless networking,…
