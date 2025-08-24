Digitale euro krijgt wellicht Ethereum of Solana als basis

De Europese Centrale Bank zet vaart achter de ontwikkeling van de digitale euro. Door recente Amerikaanse wetgeving rond stablecoins groeit de druk om het project toekomstbestendig te maken. Daarbij kijkt de ECB ook naar publieke blockchains zoals Ethereum en Solana; en dat geeft het traject nieuwe dynamiek. De keuze om publieke infrastructuren te overwegen markeert een belangrijke verschuiving, aangezien tot nu toe vooral een private en centraal gecontroleerde oplossing in beeld was. Functionarissen benadrukken dat de snelle Amerikaanse ontwikkelingen de urgentie hebben vergroot. Het plan is dat de digitale euro gratis beschikbaar wordt voor burgers en bedrijven in de eurozone, vergelijkbaar met contant geld maar geschikt voor digitale betalingen. Waarom de digitale euro nu versneld wordt De snelle goedkeuring van de Amerikaanse Genius Act, die het stablecoin-ecosysteem reguleert, heeft de Europese discussie over de digitale euro duidelijk versneld. De dominantie van dollar-stablecoins roept in Europa zorgen op over financiële stabiliteit en monetaire autonomie. Met een eigen digitale euro wil de ECB een tegenwicht bieden en de rol van de euro in het mondiale betaalverkeer versterken. ECB-bestuurslid Piero Cipollone waarschuwde eerder dat de Amerikaanse promotie van dollar-stablecoins het risico met zich meebrengt dat eurodeposito's richting Amerikaanse banken verschuiven. Dat zou de positie van de euro internationaal verzwakken. Door die geopolitieke druk liggen nu gesprekken op tafel die er eerder niet waren. De digitale euro geldt daarin als middel om minder afhankelijk te worden van buitenlandse betaaloplossingen. Ethereum en Solana als mogelijke infrastructuur Van private naar publieke keuzes Aanvankelijk lag een private, door de centrale bank gecontroleerde infrastructuur voor de hand. Inmiddels worden ook publieke blockchains als Ethereum en Solana serieus overwogen. Deze netwerken bieden schaal en interoperabiliteit, maar roepen vragen op over privacy en governance. Transparantie botst soms met privacy, terwijl governance-vraagstukken nog openstaan. Strategische afweging tussen Ethereum en Solana De ECB onderzoekt daarom uiteenlopende technologieën, zowel gecentraliseerd als gedistribueerd, waarbij de uiteindelijke beslissing nog openstaat. Binnen de publieke opties worden Ethereum en Solana beide gezien als kansrijke infrastructuren, elk met eigen kenmerken. Ethereum geldt als het meest gevestigde netwerk met een brede ontwikkelaarsgemeenschap en bewezen beveiliging, maar kampt met relatief hoge transactiekosten. Solana staat bekend om zijn snelheid en lage kosten, wat interessant is voor massaal gebruik, maar heeft minder langlopende ervaring in grootschalige financiële toepassingen. Volgens Europese functionarissen is de keuze tussen beide netwerken niet louter technisch: het gaat ook om vertrouwen, stabiliteit en de strategische uitstraling van de digitale euro. Het verschil in aanpak kan de digitale euro dichter bij de Amerikaanse stablecoins brengen of juist meer richting het model van China, dat zijn eigen digitale munt volledig privé beheert. Word lid van onze Discord-community om samen te praten over de digitale euro, stablecoins en alles rond crypto-innovatie. Stablecoins en de strijd om monetaire invloed De markt voor stablecoins is wereldwijd bijna volledig gedomineerd door tokens die aan de dollar zijn gekoppeld. Bedrijven zoals Circle en Tether hebben daarin een leidende rol, en Amerikaanse banken zoals Citi en JPMorgan Chase onderzoeken eveneens eigen initiatieven. Europese functionarissen vrezen dat deze dominantie de euro verder naar de achtergrond dringt, zeker nu de markt al een waarde van honderden miljarden dollars vertegenwoordigt. Een digitale euro zou moeten voorkomen dat Europese gebruikers en bedrijven steeds afhankelijker worden van Amerikaanse betaaloplossingen en dat kapitaalstromen verschuiven richting de VS. Tegelijk bestaan er al euro-stablecoins, waarbij Circle de grootste uitgever is met een marktkapitalisatie van ongeveer 225 miljoen dollar met een marktkapitalisatie van ongeveer 225 miljoen dollar. Toch onderstreept de relatief kleine omvang van deze tokens dat alleen een officieel initiatief van de ECB de euro echt steviger kan positioneren in het digitale landschap. Privacy en vertrouwen in de digitale euro Privacy staat centraal in het debat rond de digitale euro. Publieke blockchains bieden openheid en interoperabiliteit. Tegelijk moeten transacties beschermd blijven tegen ongewenste inzage. De ECB onderzoekt mechanismen die vertrouwelijkheid garanderen, zonder de noodzakelijke traceerbaarheid voor toezicht te verliezen. Deze zoektocht naar balans is complex: enerzijds is er de behoefte van burgers aan bescherming van hun betaalgedrag, anderzijds moet witwas- en fraudeopsporing effectief blijven. Eerdere pilots en samenwerkingen, zoals met blockchainprojecten die zich specialiseren in vertrouwelijke transacties, dienen als testomgeving om dit probleem op te lossen. Het succes van de digitale euro zal sterk afhangen van het vertrouwen van burgers dat hun privacy gewaarborgd blijft, terwijl tegelijkertijd financiële stabiliteit behouden wordt. Digitale euro tussen innovatie en strategische noodzaak De digitale euro ontwikkelt zich tot meer dan een technologische innovatie: het groeit uit tot een strategisch middel in de mondiale betaalstrijd. Publieke blockchains kunnen de euro nieuw bereik geven, maar stellen Europa ook voor grote keuzes rond privacy en governance. Het besluit over de infrastructuur is nog niet genomen. De richting wordt wel beïnvloed door geopolitieke en marktdruk. Europese functionarissen benadrukken dat Europa niet de luxe heeft om te lang te wachten, omdat een toenemende afhankelijkheid van Amerikaanse stablecoins het risico met zich meebrengt dat de euro zijn strategische waarde verliest. De ECB heeft bevestigd dat een definitieve beslissing uiterlijk eind 2025 zal vallen, waarmee duidelijk wordt of de digitale euro daadwerkelijk de stap zet naar een publiek of privaat platform. 